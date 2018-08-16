В Госдуме прокомментировали намерение Украины попросить НАТО сопровождать ее суда в Азовском море

СЕГОДНЯ 07:14 2018-08-16T07:23:20+03:00

Замглавы думского комитета по обороне напомнил, что это именно Незалежная нарушает международное право и задерживает российские суда

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Идею Киева обратиться в НАТО или ООН с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море прокомментировал заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

В первую очередь он напомнил, что на сегодняшний день именно Украина «в обход всех международных договоров и соглашений» нарушает права российских моряков. А потом подчеркнул, что прежде всего нужно заставить Киев выполнять Минские договоренности.

«Те страны, которые входят в блок НАТО, то есть Франция, Германия, Соединенные Штаты, должны прежде всего решать не этот вопрос, а вопрос давления на Украину для выполнения ею минских соглашений. Тогда не надо будет бояться кого-то и где-то сопровождать. Хотя вполне очевидно, что Россия никакой угрозы не представляет. И не собирается нападать на украинские корабли», - сказал депутат Госдумы в беседе с ФАН.

Он добавил, что «мы не поступаем, как Украина», которая задерживает наши суда.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 10 августа в порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин» с двенадцатью членами экипажа. А до этого 26 марта украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», рыбачившее в нейтральных водах Азовского моря. Арестованы также были и все 10 членов экипажа сейнера – жители Керчи с российскими паспортами.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).