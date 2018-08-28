2018-08-28T04:44:51+03:00
В мире

Глава МИД Канады отменила визит на Украину

Вместо поездки в Киев Христя Фриланд отправилась на торговые переговоры в Вашингтон
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Канады Христя ФриландМинистр иностранных дел Канады Христя ФриландФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая во вторник должна была прибыть с визитом в Киев, отменила поездку на Украину, чтобы 28 августа отправиться на торговые переговоры в Вашингтон. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на официального представителя канадского МИД Адама Остина.

«Принимая во внимание внушающее надежду заявление о достижении прогресса на двусторонних переговорах между Соединенными Штатами и Мексикой, министр Фриланд отправится в Вашингтон для продолжения переговоров», - приводит издание его слова.

Посольство Канады в украинской столице тоже подтвердило, что намеченный на вторник визит Христи Фриланд был отменен. Глава канадского внешнеполитического ведомства собиралась приехать на Украину в рамках своего европейского турне. В Киеве она также планировала встретиться с руководством Незалежной.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США и Мексика достигли взаимопонимания по новым торговым договоренностям между странами, которые заменят Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Напомним, по требованию американского лидера Вашингтон, Мехико и Оттава ведут переговоры о новом договоре вместо NAFTA с 2017 года. Канада рассчитывает заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях.

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