Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионным изменениям

СЕГОДНЯ 12:44 2018-08-28T12:44:29+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, телеобращение должно выйти в эфир в среду

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В среду, 29 августа, в эфир российского телевидения должно выйти обращение президента страны Владимира Путина, в котором он обозначит свою позицию по правительственному проекту об изменениях пенсионного законодательства. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Путин заявил на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске, что планирует рассказать о своем отношении к проекту указанного закона.

"Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал Путин.

В июле Государственная дума рассмотрела в первом чтении законопроект о пенсионных изменениях, предложенный кабмином. Документ в том числе предполагает повышение выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Законопроект планирует рассмотреть в сентябре, в настоящее время идет сбор предложений по этому вопросу. Президент ранее практически не комментировал указанную инициативу.