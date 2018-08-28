2018-08-28T12:44:29+03:00
Политика

Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионным изменениям

По словам пресс-секретаря президента РФ, телеобращение должно выйти в эфир в среду
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments64
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В среду, 29 августа, в эфир российского телевидения должно выйти обращение президента страны Владимира Путина, в котором он обозначит свою позицию по правительственному проекту об изменениях пенсионного законодательства. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Путин заявил на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске, что планирует рассказать о своем отношении к проекту указанного закона.

"Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал Путин.

В июле Государственная дума рассмотрела в первом чтении законопроект о пенсионных изменениях, предложенный кабмином. Документ в том числе предполагает повышение выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Законопроект планирует рассмотреть в сентябре, в настоящее время идет сбор предложений по этому вопросу. Президент ранее практически не комментировал указанную инициативу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам данные о террористах
Транспортная полиция разыскивает подозреваемых в нападения на военный эшелон в Забайкалье
В АвтоВАЗе рассказали о ценах на обновленную Lada Granta
«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира
В NASA признались, что потеряли марсоход Opportunity
Путин: на строительство новых школ выделят 75,5 млрд рублей в течение двух лет
Ученые определили видимый предвестник смерти
Путин провел в Омске совещание по социально-экономическим вопросам
Умер Тоомас Креэн - актер, снимавшийся в сериале «Убойная сила»
Россия расширила группировку боевых кораблей в Средиземном море у берегов Сирии
В Японии признали важность сотрудничества с Москвой в оборонной сфере
Путин планирует обсудить корректировки в законопроект о пенсионных изменениях
Госдума отказывается повысить штрафы для «зацеперов»
Около 300 тысяч военных примут участие в учениях "Восток-2018"
Путин: внедрение научных установок позволить создать в России территории научных исследований
Стычка домашнего кота и морского котика попала на видео
Минпромторг планирует продолжить господдержку спроса в автопроме в следующем году
Строительную фирму семьи зятя Трампа оштрафовали на 210 тысяч долларов за подделку документов
Экс-сотрудник ЦРУ опроверг сообщения о наличии информаторов в России
ЦБ изменит требования для банков по кибербезопасности
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору портфеля для школьника
Трамп распорядился приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна
Лавров заявил, что Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона
Лавров: внешняя политика России лишена идеологической окраски