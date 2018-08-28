Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-28T17:01:09+03:00

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в предстоящих масштабных маневрах примут участие до 300 тысяч военнослужащих

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Военным атташе стран НАТО предложено понаблюдать за масштабными российскими военными учениями «Восток-2018», в настоящее время это приглашение рассматривается. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, комментируя информацию о том, что в маневрах примут участие 300 тысяч военнослужащих.

«Военные атташе государств НАТО в Москве были приглашены на добровольной основе наблюдать за учениями. Это предложение сейчас рассматривается», - пояснил Уайт.

Он также подтвердил, что НАТО будет пристально следить за учениями, однако не уточнил число наблюдателей, которых альянс может направить.

«Мы постоянно мониторим российские учения, и мы будем также действовать в отношении «Востока-2018». Детали того, как мы анализируем эти разведывательные данные, засекречены», - отметил представитель.

По его словам, НАТО рассматривает столь крупные учения как подготовку российских военных к масштабным конфликтам.

«Восток-2018» демонстрируют сфокусированную подготовку России к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, - более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие», - подчеркнул Уайт.

Представитель НАТО также добавил, что «Восток-2018» не подпадают под действие Венского документа ОБСЕ, согласно которому маневры с участием более чем 13 тысяч военнослужащих подлежат международному наблюдению. Дело в том, что эти учения проходят за пределами зоны ответственности ОБСЕ, которая заканчивается на Урале.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в учениях «Восток-2018» примут участие до 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч единиц бронетехники и других машин, а также более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаротов.

Масштаб маневров глава оборонного ведомства сравнил со знаменитыми советскими учениями «Запад-81».