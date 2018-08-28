2018-08-28T17:01:09+03:00
Политика

Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в предстоящих масштабных маневрах примут участие до 300 тысяч военнослужащих
Денис СУХОВ
Поделиться:
Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Военным атташе стран НАТО предложено понаблюдать за масштабными российскими военными учениями «Восток-2018», в настоящее время это приглашение рассматривается. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, комментируя информацию о том, что в маневрах примут участие 300 тысяч военнослужащих.

«Военные атташе государств НАТО в Москве были приглашены на добровольной основе наблюдать за учениями. Это предложение сейчас рассматривается», - пояснил Уайт.

Он также подтвердил, что НАТО будет пристально следить за учениями, однако не уточнил число наблюдателей, которых альянс может направить.

«Мы постоянно мониторим российские учения, и мы будем также действовать в отношении «Востока-2018». Детали того, как мы анализируем эти разведывательные данные, засекречены», - отметил представитель.

По его словам, НАТО рассматривает столь крупные учения как подготовку российских военных к масштабным конфликтам.

«Восток-2018» демонстрируют сфокусированную подготовку России к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, - более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие», - подчеркнул Уайт.

Представитель НАТО также добавил, что «Восток-2018» не подпадают под действие Венского документа ОБСЕ, согласно которому маневры с участием более чем 13 тысяч военнослужащих подлежат международному наблюдению. Дело в том, что эти учения проходят за пределами зоны ответственности ОБСЕ, которая заканчивается на Урале.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в учениях «Восток-2018» примут участие до 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч единиц бронетехники и других машин, а также более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаротов.

Масштаб маневров глава оборонного ведомства сравнил со знаменитыми советскими учениями «Запад-81».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной
Макрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
Глава МИД Германии раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"
Парк школьных автобусов обновят в Вологодской области
В ходе беспорядков в немецком Хемнице пострадал россиянин
Телеграм не будет рассматривать обращения российских спецслужб о выдаче данных пользователей
Трамп: Google в первую очередь выдает плохие сюжеты СМИ
Рябков: Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по сирийскому Идлибу
Мэй: Британия укрепит торговые связи с Африкой
Любителям шашлыков грозит смертельная опасность
В Японии из-за жары за неделю погибли два человека
Роскомнадзор может разблокировать Телеграм в случае исполнения решения суда по спору с ФСБ
Постпред Украины при ООН анонсировал антироссийские инициативы
Во время протестов на востоке Германии пострадали шесть человек
Более сотни сельских ДК будут восстановлены в Вологодской области
Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам данные о террористах
Транспортная полиция разыскивает подозреваемых в нападения на военный эшелон в Забайкалье
В АвтоВАЗе рассказали о ценах на обновленную Lada Granta
«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира
Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионным изменениям