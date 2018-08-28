Глава Пентагона: США не намерены прекращать совместные военные учения с Южной Кореей

СЕГОДНЯ 21:30 2018-08-28T21:32:53+03:00

Ранее американское военное ведомство отменило несколько крупных маневров в знак доброй воли после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ын в Сингапуре

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На данный момент США не планируют отменять какие-либо совместные военные учения с Южной Кореей. Об этом заявил глава Пентагона генерад Джеймс Мэттис.

По его словам, после Сингапурского саммита США приостановили ряд крупных военных маневров в Южной Корее в качестве жеста доброй воли.

«У нас на данный момент нет планов приостанавливать еще какие-либо учения. Мы будем работать в тесном контакте с госсекретарем (Майклом Помпео), и мы будем делать то, что он сочтет нужным, чтобы активизировать (дипломатические) усилия. Но сейчас не идет дискуссий по поводу дальнейших приостановок маневров», - отметил Мэттис.

При этом Мэттис не уточнил сроки и содержание ближайших совместных учений с южнокорейскими военными.

Как сообщал сайт «КР», 12 июня в Сингапуре прошел исторический саммит президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына. По его итогам было принято совместное заявление, в котором Пхеньян согласился отказаться от ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.

После саммита, 22 июня, Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений в Южной Корее. Однако в Вашингтоне пока недовольны прогрессом в деле денуклеаризации Корейского полуострова, считая его недостаточным. В этой связи президент США ранее распорядился отменить поездку госсекретаря Майкла Помпео в КНДР, которая должна была состояться на этой неделе.