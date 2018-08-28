2018-08-28T21:32:53+03:00
В мире

Глава Пентагона: США не намерены прекращать совместные военные учения с Южной Кореей

Ранее американское военное ведомство отменило несколько крупных маневров в знак доброй воли после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ын в Сингапуре
Денис СУХОВ
Поделиться:
Глава Пентагона: США не намерены прекращать совместные военные учения с Южной КореейГлава Пентагона: США не намерены прекращать совместные военные учения с Южной КореейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На данный момент США не планируют отменять какие-либо совместные военные учения с Южной Кореей. Об этом заявил глава Пентагона генерад Джеймс Мэттис.

По его словам, после Сингапурского саммита США приостановили ряд крупных военных маневров в Южной Корее в качестве жеста доброй воли.

«У нас на данный момент нет планов приостанавливать еще какие-либо учения. Мы будем работать в тесном контакте с госсекретарем (Майклом Помпео), и мы будем делать то, что он сочтет нужным, чтобы активизировать (дипломатические) усилия. Но сейчас не идет дискуссий по поводу дальнейших приостановок маневров», - отметил Мэттис.

При этом Мэттис не уточнил сроки и содержание ближайших совместных учений с южнокорейскими военными.

Как сообщал сайт «КР», 12 июня в Сингапуре прошел исторический саммит президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына. По его итогам было принято совместное заявление, в котором Пхеньян согласился отказаться от ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.

После саммита, 22 июня, Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений в Южной Корее. Однако в Вашингтоне пока недовольны прогрессом в деле денуклеаризации Корейского полуострова, считая его недостаточным. В этой связи президент США ранее распорядился отменить поездку госсекретаря Майкла Помпео в КНДР, которая должна была состояться на этой неделе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Google опровергла обвинения Трампа в дискриминации консервативных СМИ в поисковой выдаче
Небензя: Сирийская армия не имеет ни химического оружия ни планов его применения
Глава Пентагона рассказал, когда американские войска покинут Сирию
Небензя: Москва призывает главарей бандформирований в Идлибе сложить оружие
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора «Трансаэро» Александра Бурдина
Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям в среду в полдень
Президент и канцлер ФРГ осудили акции протеста в Хемнице
Путин уволил 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитета
В немецком Висбадене появилась четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана
Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в Хемнице
В течение полугода Индия запустить 19 космических аппаратов
Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»