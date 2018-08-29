Нечаянная невеста: Китаянка случайно вышла замуж за незнакомца

СЕГОДНЯ 00:54 2018-08-29T01:20:16+03:00

Девушка считает, что стала жертвой мошенников, которые выдали ее замуж обманом, однако в полиции ее жалобы проигнорировали

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Молодая китаянка случайно вышла замуж за совершенно незнакомого мужчину, сыграв роль невесты на курсах организаторов свадеб, пишет газета South China Morning Post.

21-летняя жительница Гонконга в поисках работы записалась на курсы организаторов свадеб в городе Фучжоу, а когда обучение подошло к концу, во время выпускного экзамена ей предложили разыграть сцену бракосочетания и расписаться с незнакомцем, изображавшим жениха. Не подозревая никакого подвоха, будущая тамада согласилась.

Однако вернувшись домой в Гонконг, девушка обнаружила, что по документам она законная жена того самого незнакомого парня, с которым участвовала в якобы постановочной свадьбе. Брак, несмотря на заверения устроителей курсов, оказался действительным.

Нечаянная жена считает, что стала жертвой мошенников, которые выдали ее замуж обманом. Подала заявление в полицию, но там от нее отмахнулись. Однако эта история в Китае стала известной и широко обсуждаемой. Жалобы девушки вызвали интерес у адвокатов, за дело взялись юристы Федерации профсоюзов Гонконга. Они полагают, что от действий аферистов пострадали и другие женщины, которые могут даже не догадываться, что официально вышли замуж, сами того не ведая.

Ранее сайт kp.ru писал, об инженере из Китая, который смастерил для себя робота-невесту и заключил с ним брак.

В мире нередко случаются странные свадьбы. Например, мэр небольшого мексиканского городка обручился с крокодилом. После бракосочетания новобрачную выпустили в пруд. В Аргентине 23-летний студент решил свои финансовые проблемы, женившись на собственной двоюродной бабушке. А в США два сектанта женились на маленьких дочерях друг друга, девочкам было 7 и 8 лет. В полицию обратилась жена одного из «женихов».