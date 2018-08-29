2018-08-29T07:11:45+03:00
Политика

Чехия отказалась принимать беженцев из Африки из-за украинцев

По словам чешского премьера Бабиша, его страна «не примет больше ни одного беженца», потому что уже приютила много граждан Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Чешский премьер Андрей БабишЧешский премьер Андрей БабишФото: REUTERS
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Из-за наплыва украинцев Чехия не станет принимать беженцев из Африки. Об этом заявил чешский премьер Андрей Бабиш перед вылетом в Италию на переговоры по вопросам нелегальной миграции из африканских стран.

«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей с Украины», - приводит его слова Radio Praha.

Стоит отметить, что премьер-министр практически повторил «новогоднее» заявление своего польского коллеги Матеуша Моравецкого, который, как сообщал сайт kp.ru, 1 января объявил об отказе Варшавы принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, потому что в Польше и так слишком много украинцев. По словам Моравецкого, его страна «защищает восточные рубежи Евросоюза» от беженцев из Незалежной.

В начале августа член сената Чехии сравнил Украину с черной дырой, где бесследно исчезают деньги. Киевские власти постоянно получают финансовую помощь, а население живет в нищете. Ярослав Дубрава выразил сожаление, что это касается и чехов, так как украинцы в поисках заработка едут к соседям.

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