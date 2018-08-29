В Совфеде назвали украинский флот «старым корытом»

СЕГОДНЯ 12:32 2018-08-29T12:32:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Киевские власти решили продемонстрировать России свою мощь и заявили, что намерены увеличить военное присутствие на Азовском море. Повысят число кораблей, морской пехоты, артиллерии.

На эти высказывания в Совете Федерации свой взгляд. Сенаторы уверены, что это блеф. Заявления рассчитаны на «внутреннего потребителя, властям надо показать, как защищают страну от «агрессивных действий России».

В пользу этой версии говорит и состояние украинского флота. Москва несколько раз просила забрать заржавевшие корабли, но официальный Киев молчит в ответ.

- Вспомните, в Крыму стоит бесхозные украинские корабли, которые требуют ремонта. А они там на Украине даже не в состоянии их не то что отремонтировать, но даже куда-то отбуксировать Как Украина усилит свое военное присутствие? Поставит на надувные катера, которые они смогут купить, старые ПК— пулеметы Калашникова? Ну, может быть, им это и покажется усилением военной мощи, - цитирует слова члена Совета Федерации Франца Клинцевича ФАН.

По мнению сенатора, сегодня у Украины нет возможности усилить свой военный потенциал. Создание нового оружия невозможно, а налаживать производство советского вооружения в стране не хотят.

- Скорее всего власти страны надеются на своих зарубежных «руководителей», которые пришлют им какое-нибудь старое корыто. И то будет сложно объяснить, что оно делает в Азовском море, - подчеркивает Клинцевич.