2018-08-29T12:32:43+03:00
Политика

В Совфеде назвали украинский флот «старым корытом»

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявления Киева увеличить корабельную группировку в Крыму
Ася РОМАНЧУК
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В Совфеде прокомментировали перспективы увеличения военного присутствия Украины в Азовском море. Фото: Facebook/ВМС ВСУВ Совфеде прокомментировали перспективы увеличения военного присутствия Украины в Азовском море. Фото: Facebook/ВМС ВСУ
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Киевские власти решили продемонстрировать России свою мощь и заявили, что намерены увеличить военное присутствие на Азовском море. Повысят число кораблей, морской пехоты, артиллерии.

На эти высказывания в Совете Федерации свой взгляд. Сенаторы уверены, что это блеф. Заявления рассчитаны на «внутреннего потребителя, властям надо показать, как защищают страну от «агрессивных действий России».

В пользу этой версии говорит и состояние украинского флота. Москва несколько раз просила забрать заржавевшие корабли, но официальный Киев молчит в ответ.

- Вспомните, в Крыму стоит бесхозные украинские корабли, которые требуют ремонта. А они там на Украине даже не в состоянии их не то что отремонтировать, но даже куда-то отбуксировать Как Украина усилит свое военное присутствие? Поставит на надувные катера, которые они смогут купить, старые ПК— пулеметы Калашникова? Ну, может быть, им это и покажется усилением военной мощи, - цитирует слова члена Совета Федерации Франца Клинцевича ФАН.

По мнению сенатора, сегодня у Украины нет возможности усилить свой военный потенциал. Создание нового оружия невозможно, а налаживать производство советского вооружения в стране не хотят.

- Скорее всего власти страны надеются на своих зарубежных «руководителей», которые пришлют им какое-нибудь старое корыто. И то будет сложно объяснить, что оно делает в Азовском море, - подчеркивает Клинцевич.

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