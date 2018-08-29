Немецкий концерн Uniper готов выйти из «Северного потока-2» в случае введения санкций США

СЕГОДНЯ 16:54 2018-08-29T16:54:54+03:00

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Немецкий энергетический концерн Uniper, один из инвесторов газопровода «Северного потока-2», готов выйти из проекта в случае, если против него будут введены санкции США. Об этом заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк, выступая на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне.

По словам топ-менеджера, в случае попадания под американские санкции Uniper может быть исключен из международного платежного оборота и лишен возможности проводить рассчеты в долларах.

«Конечно, Uniper не может рисковать и подвергать себя американским санкциям. Это вещи, которые мы в принципе не можем себе позволить», - подчеркнул Дельбрюк.

Как и ранее, компания продолжает надеяться, что в сложившейся ситуации «все стороны образумятся», добавил директор.

Напомним, общая стоимость строительства газопровода «Северный поток-2» оценивается в 9,5 млрд евро. Ряд европейских партнеров проекта (Uniper, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и дочерняя структура BASF Wintershall) должны предоставить до 50% от этой суммы. На данный момент в проект инвестировано уже 4 млрд евро.

США, которые планируют существенно расширить продажи своего сжиженного газа в Европе, последовательно и жестко выступают против реализации проекта газопровода. В частности, Вашингтон пригрозил санкциями европейским партнерам «Северного-потока-2».

Газета The Wall Street Journal сообщила 18 августа, что пакет ограничений против участников проекта находится на высокой стадии проработки. По данным источников издания, вопрос о наложении санкций уже не стоит, речь идет о сроках их введения.

Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.