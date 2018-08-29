Лавров: Москва поддерживает контакт с Вашингтоном по ситуации в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 18:04 2018-08-29T18:04:53+03:00

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Москва не прекращает контакты с Вашингтоном по ситуации в сирийском Идлибе, вом числе по теме готовящейся там провокации боевиков с применением химического оружия. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Эту тему затрагивал (госсекретарь США) Майкл Помпео, когда звонил мне по телефону несколько дней назад. Эту же тему затрагивал (советник президента США по нацбезопасности) Джон Болтон на встрече с (секретарем Совбеза РФ) Николаем Патрушевым в Женеве», - отметил Лавров.

Также, по его словам, ситуация в Идлибе обсуждается в рамках канала связи между российскими и американскими военными в Сирии.

«Итог всех этих разговоров на данную тему один - мы приводим все больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия. Наши партнеры заявляют, что это неправда, но ни одного факта в обоснование своей позиции привести не могут. Судите сами», - добавил Лавров.

В этой связи министр поделился впечатлением, что единственной целью американской политики в Сирии на данном этапе является сохранение в Идлибе террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Последнюю Вашингтон рассчитывает использовать для свержения правительства арабской республики.

«Уже не первый раз США при самых разных администрациях ставят задачу смены неугодных им режимов выше общих целей искоренения терроризма и экстремизма. Так было в Ираке, так было в Ливии, так пытаются сделать в Сирии, я бы даже сказал - пытались сделать в Сирии, и это у них не получилось», - подчеркнул Ларов.

В течение последних дней Минобороны РФ неоднократно заявляло о подготовке боевиками провокации в Идлибе с использованием химического оружия. По данным ведомства, она должна стать предлогом для очередного удара США и их союзников по лояльным Дамаску силам.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.