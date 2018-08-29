Подготовка к провокации с химоружием в Сирии: «Белые каски» завезли отраву на склад боевиков

СЕГОДНЯ 00:26 2018-08-29T00:26:03+03:00

Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон

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Подготовка к провокациям с инсценировкой применения химического оружия в Сирии, как предупреждали в Минобороны России, продолжается. В сирийский город Саракиб (провинция Идлиб) из населенного пункта Афс прибыли два крупнотоннажных грузовика с отправляющими веществами.

Груз в сопровождении восьми представителей организации «Белые каски» доставили на склад, где боевики «Ахрар Аш-Шам» хранят оружие и горюче-смазочные материалы. «Белые каски» там встречали командиры группировки.

Об этом на брифинге во вторник рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков со ссылкой на несколько независимых источников в провинции Идлиб.

По его словам, «позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции ИДЛИБ для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения».

Ранее сайт kp.ru писал, что террористы собираются в ближайшее время осуществить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США, Франции и Великобритании появился повод для нанесения ракетных ударов по государственным объектам САР.

Стоит отметить, что сирийское правительство уже не раз обвиняло «Белые каски» в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».