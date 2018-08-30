2018-08-30T17:09:59+03:00
Общество

Роскомнадзор проверит исполнение «Яндексом» требования по удалению пиратских ресурсов из поисковой выдачи

Ранее в компании заявили, что удалили из выдачи все ссылки с пиратским контентом, чтобы минимизировать риск блокировки сервиса «Яндекс.
Денис СУХОВ
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Роскомнадзор проверит исполнение «Яндексом» требований по удалению пиратских ресурсов из поисковой выдачиРоскомнадзор проверит исполнение «Яндексом» требований по удалению пиратских ресурсов из поисковой выдачиФото: Анастасия ОСИПОВА
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Роскомнадзор начнет с 31 августа проверку с тем, чтобы убедиться в выполнении судебных требований по борьбе с пиратством, предъявленных компании «Яндекс». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проверка исполнения компанией «Яндекс» требований, изложенных в определениях Мосгорсуда, будет проводиться после истечения установленного законом срока, отведенного на удаление противоправной информации», - подчеркивается в релизе Роскомнадзора.

В понедельник вечером Роскомнадзор направил «Яндексу» требование в течение трех рабочих дней прекратить доступ к пиратскому контенту через поисковый сервис «Яндекс.Видео». Поводом стало решение Московского городского суда, который в минувшую пятницу удовлетворил иск телеканалов группы «Газпром-медиа». Последние пожаловались, что поисковик выдает пользователям ссылки на сериалы, размещенные на пиратских ресурсах.

В свою очередь в «Яндексе» не согласились с требованиями Роскомнадзора, отметив, что будут обжаловать его как не соответствующее законодательству и практике правоприменения. Тем не менее компания удалила из поисковой выдачи ссылки на спорный контент, чтобы минимализировать риск блокировки сервиса «Яндекс.Видео».

В «Яндексе» подчеркнули, что зачастую поисковик не может отделить легальный контент от пиратского, поэтому в числе удаленных могли быть и ссылки на ресурсы, где сериалы разместили сами правообладатели.

«В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на «Яндексе», а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика», - заключили в компании.

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