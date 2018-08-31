2018-08-31T00:52:50+03:00
В мире

На похороны Джона Маккейна приедет его 106-летняя мать

Роберта Маккейн не была на поминальной службе по сыну в Аризоне из-за перенесенного инсульта
Юлия ДИВЕЕВА
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Роберта Маккейн, мать сенатора США Джона Маккейна. 2008 год.Роберта Маккейн, мать сенатора США Джона Маккейна. 2008 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мать американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 26 августа от раковой опухоли мозга, Роберта Маккейн намерена присутствовать на похоронах сына. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Несмотря на то, что недавно 106 летняя женщина перенесла инсульт, она примет участие в мемориальных и похоронных службах по своему среднему сыну в Вашингтоне и Мэриленде на этой неделе. До этого она пропустила панихиду в Аризоне.

Роберта называла своего сына “Джонни” до самой его смерти. Сам сенатор признавался, что его мать очень сильная женщина. Когда к ним пришел друг с новостью о том, что самолет Джона Маккейна был сбит во Вьентнаме и ни один пилот не выжил, она выслушала его спокойно, а мужу сообщила об этом, лишь когда тот вышел из душа. Супруги собирались на званый ужин в этот вечер.

"Мы решили, что не будем говорить ни слова на этом ужине", - вспоминала она в интервью 2008 года.

Зато новость о том, что ее сын жив, но попал в плен, она назвала лучшей в своей жизни. Позже, когда Джон вернулся домой, Роберта отругала своего сына за то, “какие ужасные слова он использовал”, рассказывая о пытавших его вьетнамцах в интервью американским каналам.

В 2008 году, в ее 90 с лишним лет она стала участником кампании Джона Маккейна, который был кандидатом в президенты США, но проиграл тогда сопернику от Демократической партии Бараку Обаме.

Сенатор США Джон Маккейн обнимает свою мать Роберту Маккейн во время предвыборной президентской кампании 2008 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор США Джон Маккейн обнимает свою мать Роберту Маккейн во время предвыборной президентской кампании 2008 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Роберты была сестра-близнец Ровена Райт, которая умерла в 2011 году. Они часто путешествовали по миру вместе.

Как писал сайт "КП", умер 26 августа в возрасте 81 года от рака мозга, за несколько дней до этого отказавшись от лечения.

Прощание с Маккейном пройдет 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона, похороны пройдут на следующий день в Аннаполисе, столице штата Мэриленд.

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