В США разработали истребитель-гибрид F-35 и F-22 для борьбы с Россией

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-01T14:43:09+03:00

По некоторым данным, речь идет о самолете, созданном на базе Raptor, но с бортовой электроникой F-35

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В субботу, 1 сентября, появилась информация о том, что компания Lockheed Martin предложила военно-воздушным силам (ВВС) США новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

Как стало известно, специалисты разработали «гибридную версию» истребителя, в которой совместила некоторые характеристики F-22 и F-35. По некоторым данным, самолет на базе Raptor будет иметь бортовую электронику F-35. Кроме того, ожидается, что машина претерпит ряд конструктивных изменений, связанных с технологией «стелс», пишет Defense One.

Причем Lockheed Martin предлагает американским военным и союзникам несколько вариантов. «Компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет», - сказал один из источников портала.

Кстати, напомним, ранее стало известно, что США пытаются создать аналог российского комплекса РЭБ «Красуха». Как отмечалось, в ближайшее время американская армия получит на вооружение новые мобильные системы радиоэлектронной борьбы EWTV.