2018-09-01T14:43:09+03:00
В мире

В США разработали истребитель-гибрид F-35 и F-22 для борьбы с Россией

По некоторым данным, речь идет о самолете, созданном на базе Raptor, но с бортовой электроникой F-35
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
F-22 RaptorF-22 RaptorФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 1 сентября, появилась информация о том, что компания Lockheed Martin предложила военно-воздушным силам (ВВС) США новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

Как стало известно, специалисты разработали «гибридную версию» истребителя, в которой совместила некоторые характеристики F-22 и F-35. По некоторым данным, самолет на базе Raptor будет иметь бортовую электронику F-35. Кроме того, ожидается, что машина претерпит ряд конструктивных изменений, связанных с технологией «стелс», пишет Defense One.

Причем Lockheed Martin предлагает американским военным и союзникам несколько вариантов. «Компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет», - сказал один из источников портала.

Кстати, напомним, ранее стало известно, что США пытаются создать аналог российского комплекса РЭБ «Красуха». Как отмечалось, в ближайшее время американская армия получит на вооружение новые мобильные системы радиоэлектронной борьбы EWTV.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры
Порошенко обсудил «Северный поток - 2» с делегацией конгресса США
Лавров: Убийство Захарченко сорвало ближайшую встречу в «нормандском формате»
С 1 сентября россиянам стало проще получить загранпаспорт
Путин назвал уровень взаимодействия с Азербайджаном стратегическим
Песков: У Путина пока нет запланированных контактов с и.о. главы ДНР
Онищенко: России стоит перенять южнокорейский опыт по запрету кофе в школах
Песков: Убийство главы ДНР — провокация против мирного процесса в Донбассе
ДНР: Убийство Захарченко организовали ССО Украины
«Раскрученное шоу»: В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что США определили цели для ударов по территории Сирии
Власти ЛНР объявили о повышенной боевой готовности
В США арестовали группу людей, готовивших детей к вооруженным нападениям на школы
Вторым погибшим при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке оказался телохранитель Захарченко