2018-09-01T18:18:48+03:00
В мире

В США прощаются с Джоном Маккейном

Поминальная служба проходит в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В США прощаются с Джоном МаккейномВ США прощаются с Джоном МаккейномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 1 сентября, в Вашингтоне прощаются с американским сенатором Джоном Маккейном, который скончался 25 августа в возрасте 81 года.

Поминальная служба проходит в Национальном кафедральном соборе, куда ранее перевезли гроб с телом политика, который до этого находился в ротонде Капитолия.

Проститься с Маккейном пришли его родственники, друзья и соратники, в том числе бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, а также три бывших президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, передает Reuters.

Напомним, как ранее стало известно, похороны республиканца пройдут в это воскресенье, 2 сентября, в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд). Как ожидается, на них будут присутствовать только родные и близкие сенатора. Политика похоронят на кладбище Военно-морской академии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
Волкер заявил о готовности США «оказать помощь» Украине поставками летального оружия
Минобороны ДНР обвинило Киев в попытке спровоцировать обострение на линии соприкосновения
Минобороны РФ обвинило США в подготовке боевиков в Сирии
Обвиняемого в организации «убийства» Бабченко приговорили к 4,5 годам тюрьмы
Исполнять обязанности главнокомандующего ВС ДНР станет Дмитрий Трапезников
Альянс Renault-Nissan и «Ростех» планирую выкупить 100% акций «АвтоВАЗа»
Владимир Путин поздравил актера Сергея Гармаша с 60-летним юбилеем
Путин и Алиев подписали документы о расширении сотрудничества РФ и Азербайджана
Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры
В США разработали истребитель-гибрид F-35 и F-22 для борьбы с Россией
Порошенко обсудил «Северный поток - 2» с делегацией конгресса США
Лавров: Убийство Захарченко сорвало ближайшую встречу в «нормандском формате»
С 1 сентября россиянам стало проще получить загранпаспорт
Путин назвал уровень взаимодействия с Азербайджаном стратегическим
Песков: У Путина пока нет запланированных контактов с и.о. главы ДНР
Онищенко: России стоит перенять южнокорейский опыт по запрету кофе в школах
Песков: Убийство главы ДНР — провокация против мирного процесса в Донбассе
ДНР: Убийство Захарченко организовали ССО Украины
«Раскрученное шоу»: В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что США определили цели для ударов по территории Сирии
Власти ЛНР объявили о повышенной боевой готовности
В США арестовали группу людей, готовивших детей к вооруженным нападениям на школы
Вторым погибшим при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке оказался телохранитель Захарченко