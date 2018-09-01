В США прощаются с Джоном Маккейном

СЕГОДНЯ 18:18 2018-09-01T18:18:48+03:00

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В субботу, 1 сентября, в Вашингтоне прощаются с американским сенатором Джоном Маккейном, который скончался 25 августа в возрасте 81 года.

Поминальная служба проходит в Национальном кафедральном соборе, куда ранее перевезли гроб с телом политика, который до этого находился в ротонде Капитолия.

Проститься с Маккейном пришли его родственники, друзья и соратники, в том числе бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, а также три бывших президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, передает Reuters.

Напомним, как ранее стало известно, похороны республиканца пройдут в это воскресенье, 2 сентября, в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд). Как ожидается, на них будут присутствовать только родные и близкие сенатора. Политика похоронят на кладбище Военно-морской академии.