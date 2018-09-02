2018-09-02T00:32:02+03:00
Политика

Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины

Президент восточноевропейской республики принял участие в траурных мероприятиях в Вашингтоне
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В США простились с сенатором Джоном МаккейномВ США простились с сенатором Джоном МаккейномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сенатор США Джон Маккейн является украинским героем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии прощания с политиком. Глава республики подчеркнул, что должен присутсвовать на траурных мероприятиях, чтобы отдать дань и уважение своему другу и “большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы”.

Порошенко вспомнил, как Маккейн приезжал в Киев на Майдан, и "при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый и обратился к сотням тысяч людей,... чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки”, говорится на сайте президента Украины.

"Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 сентября в Вашингтоне прощались с американским сенатором Джоном Маккейном, который скончался 25 августа в возрасте 81 года.

Поминальная служба проходила в Национальном кафедральном соборе, куда ранее перевезли гроб с телом политика. До этого он был установлен в ротонде Капитолия, где американцы могли проститься с Маккейном.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России
«Больше позитива, чем негатива»: Путин рассказал, как ЕГЭ повлиял на систему образования
Поклонская и Аксенов посетят церемонию прощания с главой ДНР Захарченко
Женщина с ножом напала на прохожих в Италии
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова вновь госпитализировали
Путин признался, что в детстве не мечтал быть президентом
Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице
Медведев назвал убийство Захарченко циничным преступлением
Авиакомпания Utair готовит для всех пассажиров рейса Москва-Сочи денежные компенсации
Путин обсудит с министром просвещения запрет гаджетов в школах
СБУ отрицает причастность к убийству главы ДНР Захарченко
После стрельбы в автоцентре на юго-западе Москвы ищут стрелка на Infinity
ЦБ назвал срок пика годовой инфляции
Путин рассказал, какие качества помогли ему добиться успеха
В ЛНР опровергли отъезд премьер-министра Сергея Козлова из республики
ФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилеты
В США прощаются с Джоном Маккейном
Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
Волкер заявил о готовности США «оказать помощь» Украине поставками летального оружия
Минобороны ДНР обвинило Киев в попытке спровоцировать обострение на линии соприкосновения