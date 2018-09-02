Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины

СЕГОДНЯ 00:32 2018-09-02T00:32:02+03:00

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Сенатор США Джон Маккейн является украинским героем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии прощания с политиком. Глава республики подчеркнул, что должен присутсвовать на траурных мероприятиях, чтобы отдать дань и уважение своему другу и “большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы”.

Порошенко вспомнил, как Маккейн приезжал в Киев на Майдан, и "при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый и обратился к сотням тысяч людей,... чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки”, говорится на сайте президента Украины.

"Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 сентября в Вашингтоне прощались с американским сенатором Джоном Маккейном, который скончался 25 августа в возрасте 81 года.

Поминальная служба проходила в Национальном кафедральном соборе, куда ранее перевезли гроб с телом политика. До этого он был установлен в ротонде Капитолия, где американцы могли проститься с Маккейном.