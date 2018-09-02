Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном

СЕГОДНЯ 13:21 2018-09-02T13:21:38+03:00

Певица возложила цветы к гробу народного артиста и выразила соболезнования его семье

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Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с Народным артистом СССР Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского.

Певица вместе с супругом Максимом Галкиным возложила цветы к гробу Кобзона, после чего выразила соболезнования родственникам артиста.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

Прощание с именитым исполнителем состоялось в концертном зале имени Чайковского — проводить артиста в последний путь пришли тысячи поклонников, друзей и коллег. Также церемонию посетили премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, работал заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.