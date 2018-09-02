Число пострадавших в беспорядках в Хемнице возросло до 18 человек

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-02T14:46:26+03:00

При этом было заведено в общей сложности 37 уголовных дел

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По последним данным, в результате беспорядков, произошедших в немецком Хемнице в минувшую субботу, 1 сентября, во время акций за и против мигрантов, пострадали 18 человек, в том числе трое правоохранителей.

При этом, как уточнили в полиции федеральной земли Саксония, после субботних демонстраций было заведено в общей сложности 37 уголовных дел, причем, как считают стражи порядка, это число в ближайшее время может возрасти. Также правоохранители отметили, что большинство возбужденных дел связаны с нанесением телесных повреждений, повреждением чужого имущества и нарушением закона о проведении собраний, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, массовые протесты в Хемнице начались после убийства 35-летнего местного жителя Даниэля Хиллига. По данным следствия, в ночь на 26 августа на мужчину напали мигранты из Сирии и Ирака и нанесли ему несколько ножевых ранений, от которых тот вскоре скончался.

Так, акции в Хемнице проходили и в субботу, 1 сентября. Всего в них приняли участие более 11 тысяч человек.