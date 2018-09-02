Саманта Пауэр увидела на похоронах Маккейна зашифрованное «послание» Путину
Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр уверена, что скончавшийся 25 августа сенатор Джон Маккейн, который перед смертью успел спланировать собственные похороны, оставил «послание» президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу.
Это «послание» экс-постпред увидела в деталях траурной церемонии, которые, по ее словам, усопший тщательно продумывал.
В частности, как написала Пауэр в своем Twitter, Маккейн неслучайно пригласил на свои похороны главу Украины Петра Порошенко и «поставил» его рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом, по мнению бывшего дипломата, сенатор хотел сказать, что Соединенные Штаты остаются рядом со своими друзьями и союзниками.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, прощание с Маккейном состоялось в минувшую субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. На церемонии выступил и Порошенко. Причем в ходе своей речи он назвал усопшего «настоящим героем Украины», а также «настоящим американцем и борцом за идеалы демократии и свободы».