Саманта Пауэр увидела на похоронах Маккейна зашифрованное «послание» Путину

СЕГОДНЯ 21:52 2018-09-02T21:52:50+03:00

Экс-постпред США при ООН считает, что в деталях траурной церемонии скрыт какой-то смысл

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Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр уверена, что скончавшийся 25 августа сенатор Джон Маккейн, который перед смертью успел спланировать собственные похороны, оставил «послание» президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу.

Это «послание» экс-постпред увидела в деталях траурной церемонии, которые, по ее словам, усопший тщательно продумывал.

В частности, как написала Пауэр в своем Twitter, Маккейн неслучайно пригласил на свои похороны главу Украины Петра Порошенко и «поставил» его рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом, по мнению бывшего дипломата, сенатор хотел сказать, что Соединенные Штаты остаются рядом со своими друзьями и союзниками.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, прощание с Маккейном состоялось в минувшую субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. На церемонии выступил и Порошенко. Причем в ходе своей речи он назвал усопшего «настоящим героем Украины», а также «настоящим американцем и борцом за идеалы демократии и свободы».