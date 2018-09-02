2018-09-02T21:52:50+03:00
В мире

Саманта Пауэр увидела на похоронах Маккейна зашифрованное «послание» Путину

Экс-постпред США при ООН считает, что в деталях траурной церемонии скрыт какой-то смысл
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта ПауэрБывший постоянный представитель США при ООН Саманта ПауэрФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр уверена, что скончавшийся 25 августа сенатор Джон Маккейн, который перед смертью успел спланировать собственные похороны, оставил «послание» президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу.

Это «послание» экс-постпред увидела в деталях траурной церемонии, которые, по ее словам, усопший тщательно продумывал.

В частности, как написала Пауэр в своем Twitter, Маккейн неслучайно пригласил на свои похороны главу Украины Петра Порошенко и «поставил» его рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом, по мнению бывшего дипломата, сенатор хотел сказать, что Соединенные Штаты остаются рядом со своими друзьями и союзниками.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, прощание с Маккейном состоялось в минувшую субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. На церемонии выступил и Порошенко. Причем в ходе своей речи он назвал усопшего «настоящим героем Украины», а также «настоящим американцем и борцом за идеалы демократии и свободы».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Эстонии установили памятник солдатам СС
Песков заявил о вреде «слива» закрытых данных о действующих политиках
Итог матча Зенит - Спартак: главный матч на старте сезона завершился вничью 0:0
Пашинян надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
Житель Грузии попытался пронести девушку в Турцию в чемодане
Песков назвал Путина очень человечным
В ДНР заявили о приезде в Донбасс военных из США и Канады
Первый тайм встречи Зенит - Спартак завершился вничью 0:0
Появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от имени Порошенко
Матч Зенит - Спартак: защитник москвичей Жиго был заменен из-за травмы
Матч Зенит - Спартак: фанаты хозяев вывесили огромный баннер про сезон охоты
«Медведь - не дурак»: Песков рассказал о безопасности Путина на отдыхе в Туве
Матч Зенит - Спартак: на игре ожидается более 62 000 зрителей
Матч Зенит - Спартак: Артем Дзюба - в стартовом составе питерцев
Матч Зенит - Спартак: Педро Роша начнет с первых минут игру против "Зенита"
«Говорил жестко и доходчиво»: Песков рассказал о встрече Путина с Порошенко в 2015 году
"Динамо" победило "Оренбург" 2:0 в чемпионате России по футболу
Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ
Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве
Ученые назвали самые пьющие страны в мире
Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр
Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами