Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны
Президент Эквадора Ленин Морено назвал проблемой для своей страны ситуацию, сложившуюся вокруг основателя скандально известной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже свыше пяти лет живет в эквадорском посольстве в Лондоне.
Морено в интервью газете El Pais сообщил, что вопрос об австралийце обсуждается с британским правительством.
«Нужно найти выход. Выход, который защищал бы его права, особенно его право на жизнь, и который в то же время мог бы дать Эквадору возможность не иметь того, что, несомненно, представляет проблему для нашей страны», - подчеркнул глава государства.
По его мнению, самым лучшим выходом из этой ситуации могла бы стать экстрадиция Ассанжа в какую-нибудь страну, где ему ничего бы не угрожало.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее Ленин Морено, выступая в пятницу в Мадриде, заявил, что австралийский хакер должен покинуть территорию диппредставительства Эквадора в Лондоне. Не вечно ж ему там жить.