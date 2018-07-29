Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны

СЕГОДНЯ 05:58 2018-07-29T06:19:38+03:00

По мнению Ленина Морено, самым лучшим выходом из ситуации было бы выслать основателя WikiLeaks куда-нибудь, где ему ничего не угрожает

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Президент Эквадора Ленин Морено назвал проблемой для своей страны ситуацию, сложившуюся вокруг основателя скандально известной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже свыше пяти лет живет в эквадорском посольстве в Лондоне.

Морено в интервью газете El Pais сообщил, что вопрос об австралийце обсуждается с британским правительством.

«Нужно найти выход. Выход, который защищал бы его права, особенно его право на жизнь, и который в то же время мог бы дать Эквадору возможность не иметь того, что, несомненно, представляет проблему для нашей страны», - подчеркнул глава государства.

По его мнению, самым лучшим выходом из этой ситуации могла бы стать экстрадиция Ассанжа в какую-нибудь страну, где ему ничего бы не угрожало.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Ленин Морено, выступая в пятницу в Мадриде, заявил, что австралийский хакер должен покинуть территорию диппредставительства Эквадора в Лондоне. Не вечно ж ему там жить.