Савченко отказалась идти на сделку со следствием

СЕГОДНЯ 16:24 2018-09-03T16:24:55+03:00

В случае же согласия украинский депутат получила бы за подготовку терактов в Киев всего четыре с половиной года тюрьмы

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В понедельник, 3 сентября, депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киев, заявила журналистам, что не подпишет соглашение со следствием. Таким образом, ей по-прежнему будет грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Между тем в случае согласия на сделку политика приговорили бы к четырем с половиной годам тюрьмы.

«Мне <...> на соглашение ходить нечего», - цитирует Савченко РИА Новости.

Стоит отметить, что в понедельник Шевченковский районный суд в Киеве рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры Украины о продлении депутату срока ареста еще на два месяца.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с марта этого года Савченко содержится в киевском СИЗО. Бывшая украинская летчица была арестована по подозрению в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале.