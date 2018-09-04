«Без Киева не обошлось»: Прилепин убежден в причастности Украины к убийству Захарченко

СЕГОДНЯ 06:39 2018-09-04T06:56:17+03:00

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка Фото: REUTERS

А мотивы, по мнению российского писателя и до недавнего времени советника погибшего главы ДНР, могут быть самыми главными

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Российский писатель и непосредственный участник боевых действий в Донбассе Захар Прилепин убежден, что к убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко причастны украинские власти.

«Здесь в любом случае не обошлось без Украины, без Киева, а интересы могут быть самые разные — политические, финансовые, военные, а может быть средоточие и тех, и других, и третьих интересов», - сказал он в интервью газете «Известия».

Захар Прилепин, который до недавнего времени был советником погибшего лидера ДНР, отметил, что «количество людей, которые на Украине точили зуб на Захарченко, колоссально».

«От отдельных фанатиков и его «кровников», которые потерпели поражение от него на полях битвы, до политиков, которые были уверены, что так можно дестабилизировать ситуацию в Донбассе», - перечислил писатель.

Однако, как он подчеркнул, Киеву не удалось посеять «хаос и панику» в ДНР: «В тот же день стало понятно, что республика под контролем».

Захар Прилепин также поделился своим мнением об украинской версии, якобы Захарченко был убит в результате криминальных разборок, связанных с неким перераспределением бизнеса.

«Киев прекрасно знает, кто это сделал, знает, на ком эта кровь. Конечно, они хотят выглядеть в глазах мирового сообщества не террористами, коими они на самом деле являются, а приличными людьми», - сказал он, добавив, что в Донбассе уже четыре года «всё существует без каких-то криминальных разборок».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, еще 12 человек пострадали. ФСБ России также заподозрила в убийстве Захарченко украинские спецслужбы. Москва пообещала помочь в расследовании этого преступления.

Напомним, в феврале прошлого года писатель в интервью «Комсомолке» рассказал, что стал политруком одного из подразделений ДНР, глава республики Александр Захарченко лично присвоил писателю звание майора и вручил погоны. Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

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