«Без Киева не обошлось»: Прилепин убежден в причастности Украины к убийству Захарченко
Российский писатель и непосредственный участник боевых действий в Донбассе Захар Прилепин убежден, что к убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко причастны украинские власти.
«Здесь в любом случае не обошлось без Украины, без Киева, а интересы могут быть самые разные — политические, финансовые, военные, а может быть средоточие и тех, и других, и третьих интересов», - сказал он в интервью газете «Известия».
Захар Прилепин, который до недавнего времени был советником погибшего лидера ДНР, отметил, что «количество людей, которые на Украине точили зуб на Захарченко, колоссально».
«От отдельных фанатиков и его «кровников», которые потерпели поражение от него на полях битвы, до политиков, которые были уверены, что так можно дестабилизировать ситуацию в Донбассе», - перечислил писатель.
Однако, как он подчеркнул, Киеву не удалось посеять «хаос и панику» в ДНР: «В тот же день стало понятно, что республика под контролем».
Захар Прилепин также поделился своим мнением об украинской версии, якобы Захарченко был убит в результате криминальных разборок, связанных с неким перераспределением бизнеса.
«Киев прекрасно знает, кто это сделал, знает, на ком эта кровь. Конечно, они хотят выглядеть в глазах мирового сообщества не террористами, коими они на самом деле являются, а приличными людьми», - сказал он, добавив, что в Донбассе уже четыре года «всё существует без каких-то криминальных разборок».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, еще 12 человек пострадали. ФСБ России также заподозрила в убийстве Захарченко украинские спецслужбы. Москва пообещала помочь в расследовании этого преступления.
Напомним, в феврале прошлого года писатель в интервью «Комсомолке» рассказал, что стал политруком одного из подразделений ДНР, глава республики Александр Захарченко лично присвоил писателю звание майора и вручил погоны. Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.
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