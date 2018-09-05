Жертвами тайфуна «Джеби» в Японии стали девять человек, более 300 пострадали
Жертвами обрушившегося на западную часть Японии тайфуна «Джеби» стали как минимум девять человек, более 300 пострадали. Самый сильный удар стихии пришелся на префектуры Осака, Киото и Хёго.
Из-за сильного ветра и сильных ливней произошли масштабные наводнения и обрывы линий электропередачи, без электричества остались более 1,2 миллиона местных жителей, затоплены дороги, отменены сотни авиарейсов.
Последствия тайфуна "Джеби", который стал самым мощным в Японии за последние 25 летФото: REUTERS
Между тем, в генконсульстве России в Осаке агентству ТАСС сообщили, что информации о пострадавших в результате тайфуна россиянах не поступало.