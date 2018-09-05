Жертвами тайфуна «Джеби» в Японии стали девять человек, более 300 пострадали

СЕГОДНЯ 05:56 2018-09-05T06:13:07+03:00

Тайфун "Джеби" стал самым мощным в Японии за последние 25 лет Фото: REUTERS

Граждан России среди пострадавших из-за тайфуна «Джеби» в Японии нет, сообщили в российском генконсульстве в Осаке [фото]

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Жертвами обрушившегося на западную часть Японии тайфуна «Джеби» стали как минимум девять человек, более 300 пострадали. Самый сильный удар стихии пришелся на префектуры Осака, Киото и Хёго.

Из-за сильного ветра и сильных ливней произошли масштабные наводнения и обрывы линий электропередачи, без электричества остались более 1,2 миллиона местных жителей, затоплены дороги, отменены сотни авиарейсов.

Последствия тайфуна "Джеби", который стал самым мощным в Японии за последние 25 летФото: REUTERS

Между тем, в генконсульстве России в Осаке агентству ТАСС сообщили, что информации о пострадавших в результате тайфуна россиянах не поступало.