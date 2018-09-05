Дело Константина Ярошенко пересмотрят в апреле 2019 года

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-05T09:20:52+03:00

Госдеп США ответил уполномоченному по правам человека, что материалы будет снова рассмотрены в суде

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В США готовы пересмотреть дело российского летчика Константина Ярошенко, который приговорен к 20 годам заключения за

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ отмечают, что появилась надежда, что россиянин вернется домой.

В соответствии с конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц есть возможность перевода Ярошенко в Россию, чтобы отбывать срок на родине.

Подать данное прошение можно раз в два года. Срок подойдет в апреле 2019 года, сторона защиты планирует потребовать разрешения на передачу.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Вашингтон с просьбой передать Ярошенко в Россию.

В ответ Госдеп США подтвердил, что такая возможность имеется, но нужно ждать положенного срока.

Супруга россиянина уверена, что будут использованы все возможности для возвращения ее мужа в Россию. В семье верят в справедливость, а еще больше верят в то, что Константина подставили, никаких преступлений он не совершал.

Сейчас Виктория Ярошенко находится в Америке, недавно она встречалась с мужем в тюрьме «Данбери», сообщает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал, что российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в 2010 году в Либерии. Его переправили в США, где обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Он стал первым россиянином, которого спецслужбы США похитили на территории третьей страны.

По данным российского МИД, США незаконно удерживает порядка трех десятков наших граждан. Многие из россиян обвиняются в кибермошенничествах.