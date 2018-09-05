2018-09-05T23:13:04+03:00
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Информации о разрушениях и пострадавших пока не потупала
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Мощное землетрясение произошло в Японии на острове ХоккайдоМощное землетрясение произошло в Японии на острове ХоккайдоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Информацию распространила Геологическая служба США.

В сообщении сказано, что эпицентр стихии находился в 31 километре к юго- востоку от города Титосе и в 70 километрах к юго-востоку от города Саппоро. Очаг толчков залегал на глубине 39 километров, передает ТАСС.

Пока нет никаких данных о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения. Также в Геослужбе США отметили, что не была объявлена угроза цунами.

Напомним, сайт «КП» писал о землетрясении магнитудой 6.1, которое произошло 18 июня в японской префектуре Осако. Эпицентр находился региона и залегал на глубине 13 километров. В результате этого стихийного бедствия пострадали 200 человек, а трое местных жителей погибли. Одной из жертв стала маленькая девочка, на которую обрушилась стена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ усомнился в подлинности фото подозреваемых по делу Скрипалей
«Ничем не подкрепленная инсинуация»: СКР прокомментировал версию о «подмене» черных ящиков самолета Качинского
Парагвай решил вернуть посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив
МЭР понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8%
Мэттис обсудит с Индией ее планы по закупке С-400 у России
Лондон созвал заседание СБ ООН для обсуждения дела Скрипалей
«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях
МИД Великобритании вызвал временного поверенного РФ в Лондоне
Грузчики из «Хитроу» исполнили танец в память о Фредди Меркьюри
Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей‍
Появилось видео удара ВКС РФ по объектам «Ан-Нусры»* в сирийском Идлибе
«Уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать»: отец Бутиной заявил, что дело против его дочери сфабриковано
В Нью-Йорке самолет Emirates поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров