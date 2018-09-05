В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7

СЕГОДНЯ 23:12 2018-09-05T23:13:04+03:00

Информации о разрушениях и пострадавших пока не потупала

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На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Информацию распространила Геологическая служба США.

В сообщении сказано, что эпицентр стихии находился в 31 километре к юго- востоку от города Титосе и в 70 километрах к юго-востоку от города Саппоро. Очаг толчков залегал на глубине 39 километров, передает ТАСС.

Пока нет никаких данных о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения. Также в Геослужбе США отметили, что не была объявлена угроза цунами.

Напомним, сайт «КП» писал о землетрясении магнитудой 6.1, которое произошло 18 июня в японской префектуре Осако. Эпицентр находился региона и залегал на глубине 13 километров. В результате этого стихийного бедствия пострадали 200 человек, а трое местных жителей погибли. Одной из жертв стала маленькая девочка, на которую обрушилась стена.