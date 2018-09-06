Один человек погиб в результате землетрясения в Японии

СЕГОДНЯ 03:32 2018-09-06T04:06:16+03:00

В двух населенных пунктах разрушено семь домов, 20 человек пропали без вести

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На севере Японии один человек погиб в результате землетрясения, которое произошло на острове Хоккайдо 6 сентября. Об этом сообщили местные власти.

Жертвой стихии стал 82-летний мужчина. Когда произошли толчки, пожилой человек упал с лестницы в своем доме в городе Томакомай и получил травмы, не совместимые с жизнью. Также во время землетрясения пострадали 87 человек,

По данным спасателей, 20 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в поселке Ацума. Там разрушено пять домов. Еще два дома рухнули в городе Саппоро. На местах идут спасательные операции, ведутся разборы завалов.

Разрушенный землетрясением дом в АцумеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии. На Хоккайдо прервано энергоснабжение, без света остались почти 3 миллиона домов, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в четверг на Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 31 километре к юго- востоку от города Титосе и в 70 километрах к юго-востоку от города Саппоро. Очаг толчков залегал на глубине 39 километров.