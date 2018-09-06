Сеул: Третий межкорейский саммит состоится в Пхеньяне 18-20 сентября

СЕГОДНЯ 08:06 2018-09-06T08:06:11+03:00

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Третий межкорейский саммит состоится в Пхеньяне 18-20 сентября. Об этом на брифинге в Сеуле сообщил специальный посланник президента Республики Корея Чон Ый Ён по итогам своего однодневного визита в КНДР.

«Стороны договорились провести трехдневный саммит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября...Стороны также договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита», - рассказал дипломат.

Кроме того, для подготовки к саммиту каждую неделю будут проводиться встречи на высшем уровне.

«Стороны согласились обсудить вопросы реализации Пханмунджомской декларации, практические пути установления прочного мира и процветания Корейского полуострова, а также его денуклеаризацию», - продолжил Чон Ый Ён.

По его словам, председатель КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, пообещал сотрудничать в этом деле как с Сеулом, так и с Вашингтоном. В то же время северокорейский лидер отметил недоверие, которое продолжает демонстрировать международное сообщество по отношению к Пхеньяну.

«Он выразил обеспокоенность тем, что международное сообщество не в полной мере понимает его намерения. В связи с этим он попросил передать соответствующее послание США», - добавил Чон Ый Ён, отметив, что не может раскрыть содержание письма.

Спецпосланник подчеркнул, что Ким Чен Ын доверяет президенту США Дональду Трампу и рассчитывает на значительное улучшение отношений с Вашингтоном в ближайшие годы, а также на формальное подписание мирного договора между странами.

«Председатель Ким Чен Ын понимает обеспокоенность тем, что объявление об окончании Корейской войны может привести к ослаблению военного союза США и Южной Кореи и выводу американских войск с территории Корейского полуострова. Однако он заявил, что эти вещи совершенно не связаны друг с другом», - заключил Чон Ый Ён.

Напомним, 27 апреля в пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи состоялся первый межкорейский саммит, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризация Корейского полуострова, а также подписали декларацию о мире, процветании и объединении. Позже, 26 мая, в Пханмунджоме состоялась вторая встреча на высшем уровне.

Также Пхеньян подтвердил намерение отказаться от ядерного оружия на историческом саммите Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре 12 июня. Отметим, что формально полноценный мирный договор между КНДР и США после войны 1950-1953 годов так и не был подписан.