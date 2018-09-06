2018-09-06T13:49:56+03:00
Политика

Минобороны: Учения «Восток-2018» лишены агрессивной и антинатовской направленности

В ведомстве напомнили, что маневры пройдут в нескольких тысячах километров от границ альянса
Денис СУХОВ
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Минобороны: Учения «Восток-2018» лишены агрессивной и антинатовской направленностиМинобороны: Учения «Восток-2018» лишены агрессивной и антинатовской направленностиФото: Андрей АБРАМОВ
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Предстоящие масштабные военные учения российских вооруженных сил «Восток-2108» не имеют агрессивной и антинатовской направленности. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе встречи с иностранными военными атташе.

«Несмотря на то, что маневры проводятся в нескольких тысячах километров от западных границ РФ, к сожалению, именно в западных СМИ появляются спекулятивные публикации, в которых российским маневрам приписывается агрессивная направленность против стран блока НАТО и Евросоюза», - отметил Фомин.

Комментируя эту ситуацию, генерал заверил военных атташе в «полном и очевидном отсутствии как в предыдущих, так и в предстоящих маневрах ВС РФ хотя бы минимальных признаков антинатовской направленности и агрессии».

Фомин напомнил, что, в отличие от коллег из альянса, в ходе учений российские подразделения, играющие роль противника, не используют обмундирование и вооружение, имитирующее натовские образцы. Также не подбирается специальный, например, англоговорящий, контингент.

Осознавая «крайнюю чувствительность» данной темы, Россия неоднократно оповещала НАТО о планируемых учениях, которые пройдут в максимально открытой обстановке. Например, за одним из эпизодов маневров на полигоне Цугол пронаблюдают 91 представитель из 57 иностранных государств, а также из Военной миссии связи НАТО и Постпредства ЕС в России.

«Отвечая взаимностью, партнеры также организовали брифинг о подготовке учения Trident Juncture-2018. Состоявшаяся дискуссия была полезной», - резюмировал замглавы Минобороны РФ.

Крупнейшие за последние 37 лет учения «Восток-2018» пройдут 11-15 сентября на просторах Сибири и Дальнего Востока. В маневрах задействуют до 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов. На одном из этапов к учениям присоединятся военнослужащие из Китая и Монголии.

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