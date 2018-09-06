2018-09-06T15:27:13+03:00
Общество

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии Самойловой

Создатель рекорд-лейбла NOX Music напомнил в эфире Радио «Комсомольская правда» о необходимости уважать право на личную жизнь
Денис СУХОВ
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии СамойловойПродюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии СамойловойФото: Борис КУДРЯВОВ
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Переезд российской певицы Юлии Самойловой за границу не запрещен законодательством и тем более не может быть поводом для критики исполнительницы. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил продюсер и создатель рекорд-лейбла NOX Music Иосиф Пригожин.

«Наша страна позволяет людям путешествовать по всему миру. Выезжать, иметь двойные паспорта, покупать недвижимость за границей, иметь счета. Она не запрещает все, что находится в поле прозрачности. То, что на выступала на «Евровидении», не мешает ей жить там, где она считает нужным», - напомнил продюсер.

Он также допустил, что эмиграция Самойловой может быть связана с медицинскими рекомендациями.

«Возможно, у нее есть какая-то договоренность по медицинским показателям. Я хочу сказать, что к людям с ограниченными возможностями в Европе больше приспособлен уровень жизни, чем в России. К сожалению. Пока так. Но я не считаю, что уезжая из страны, она кого-то предает или совершает какое-то преступление. Надо быть богобоязненным, уважать право на собственную жизнь», - отметил Пригожин.

Продюсер еще раз подчеркнул, что Самойлова имеет полное право выбирать свое место жительства.

«Ну, хочет человек переехать. Это нельзя назвать предательством. Знаете, она же не едет в какие-то там… Нельзя же всех считать продажными. Мне жалко, что так происходит. У нее и так сложная судьба и сложная жизнь. А эти здоровые балбесы берут и совершают в отношении нее харакири», - заключил Пригожин.

Накануне Самойлова опубликовала в Instagram короткий видеоролик, в котором сообщила подписчикам о готовности эмигрировать из России в Европу. При этом певица пообещала раскрыть подробности переезда в отдельном сообщении в четверг, в 16:00.

Также в профиле исполнительницы появилось фото из московского аэропорта «Шереметьево», сопровождаемое хештэгами #европа#поехали.

Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России.

Позже в пресс-службе певицы сообщили, что ее эмиграция обусловлена «медицинскими вопросами».

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