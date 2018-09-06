СНБО рассмотрит меры по обеспечению украинских интересов в Азовском море

СЕГОДНЯ 22:49 2018-09-06T22:49:43+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит меры по обеспечению интересов страны в Азовском море.

Ранее глава государства поручил министерству иностранных дел Украины представить предложения по урегулированию ситуации с судоходством в этом море. По его словам, заседание пройдет в закрытом режиме.

"Сегодня мы рассмотрим в тайном режиме вопрос о безотлагательных мерах относительно защиты национальных интересов в акватории Азовского моря, предложены соответствующие предложения и скоординирована необходимая координация наших действий", — сказал Порошенко.

Позже стало известно, что СНБО поддержал предложения МИД Украины о разрыве Договора о дружбе с Россией. Соответствующее уведомление будет направлено Москве до 30 сентября.

Напомним, украинские власти обвиняют российскую сторону в блокировании заходов украинских судов, следующих через Керченский пролив. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщала, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.