Алексей Панин назвал своих критиков в соцсетях «скудоумными»

СЕГОДНЯ 05:21 2018-09-07T05:21:23+03:00

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Российский актер Алексей Панин в Instagram назвал своих критиков «скудоумными» и заявил, что в скором времени покинет Россию.

Два дня назад в соцсети артист разместил фото с похорон Иосифа Кобзона, на котором Панин, прощаясь, прижался своим лбом ко лбу почившего мэтра. Снимаок он подписал «Вот и все!», а затем в постскриптуме сразу предвосхитил выпады хейтеров по этому поводу.

«А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но, боюсь, что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!», - говорится в публикации Панина.

Пользователи восприняли эти слова негативно, подписав под него весь российский народ.

«Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну?», - предложила актеру komarovaolga9963.

На это Панин ответил, как раз планирует уехать из России в скором времени.

«В Россию я буду приезжать только за деньгами», — отметил он.

Напомним, 17 августа сайт kp.ru рассказывал, что Алексей Панин, имеющий скандальную репутацию, устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву. По рассказам очевидцев, пьяный Панин разгуливал по салону и «не слушался стюардов». Один из пассажиров выложил в соцсети видео.

Позже в эфире радио "Комсомольская правда" актер рассказал о том, что же на самом деле произошло на борту и почему он и его дочь сошли с рейса.