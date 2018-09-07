Алексей Панин назвал своих критиков в соцсетях «скудоумными»
Российский актер Алексей Панин в Instagram назвал своих критиков «скудоумными» и заявил, что в скором времени покинет Россию.
Два дня назад в соцсети артист разместил фото с похорон Иосифа Кобзона, на котором Панин, прощаясь, прижался своим лбом ко лбу почившего мэтра. Снимаок он подписал «Вот и все!», а затем в постскриптуме сразу предвосхитил выпады хейтеров по этому поводу.
«А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но, боюсь, что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!», - говорится в публикации Панина.
Пользователи восприняли эти слова негативно, подписав под него весь российский народ.
«Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну?», - предложила актеру komarovaolga9963.
На это Панин ответил, как раз планирует уехать из России в скором времени.
«В Россию я буду приезжать только за деньгами», — отметил он.
Напомним, 17 августа сайт kp.ru рассказывал, что Алексей Панин, имеющий скандальную репутацию, устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву. По рассказам очевидцев, пьяный Панин разгуливал по салону и «не слушался стюардов». Один из пассажиров выложил в соцсети видео.
Позже в эфире радио "Комсомольская правда" актер рассказал о том, что же на самом деле произошло на борту и почему он и его дочь сошли с рейса.