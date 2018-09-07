Актер Алексей Панин прокомментировал слухи о своей «эмиграции»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-07T12:30:28+03:00

Артист признался в интервью Радио «Комсомольская правда», что понятия не имеет, откуда появилась информация о его переезде за границу

Изменить размер текста: A A

Российский актер Алексей Панин опроверг слухи о своей «эмиграции» за границу. Соответствующий комментарий он дал в эфире Радио «Комсомольская правда».

В частности, актер заявил, что понятия не имеет, откуда появилась информация о его переезде за границу.

«Алексей Панин настоящий и тот человек, которого создали СМИ, - это два разных персонажа. И я никакого отношения к тому Алексею Панину не имею. И про ваши истории, скандалы, жизнь вашу интернетную, СМИ, я ничего не знаю. Я в данный момент дома, готовлю завтрак. И не лазаю в интернет», - заверил артист.

Как сообщал сайт «КП», ранее Панин разместил в Instagram снимок с похорон Иосифа Кобзона. Фото актер сопроводил сообщением, в котором в довольно провокационной форме предвосхитил критические комментарии, заранее охарактеризовав потенциальных хэйтеров как «тронувшихся умом».

В ответ актеру предложили покинуть Россию, после чего Панин заявил, что и в самом деле планирует в ближайшее время переехать за границу.