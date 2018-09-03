2018-09-03T12:30:28+03:00
Политика

Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть

По словам главы МИД РФ, Дамаск имеет полное право добиваться уничтожения террористов на территории арабской республики
Денис СУХОВ
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Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: Артем Геодакян ТАССГлава МИД России Сергей Лавров. Фото: Артем Геодакян ТАСС
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Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию больше нельзя терпеть. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО.

По его словам, действующие в Идлибе террористические формирования «с завидной регулярностью» нарушают режим прекращения огня, установленный в этой зоне деэскалации. Уже более двух месяцев боевики обстреливают и атакуют позиции сирийской армии, а также запускают десятки беспилотников в попытке ударить по российской авиабазе «Хмеймим». Министр подчеркнул, что всего было сбито более 50 таких летательных аппаратов.

«Терпеть такое положение бесконечно невозможно, мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами как участниками астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров вооруженных от террористов, при этом сделав так, чтобы мирные граждане не пострадали», - отметил Лавров.

Дипломат также добавил, что власти Сирии имеют полное право добиваться полной ликвидации террористов на территории страны.

Ранее Минобороны РФ заявило, что боевики готовят в Идлибе провокацию с применением химического оружия, которая послужит поводом для ракетного удара США и их союзников по правительственным войскам Сирии.

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