Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию больше нельзя терпеть. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО.
По его словам, действующие в Идлибе террористические формирования «с завидной регулярностью» нарушают режим прекращения огня, установленный в этой зоне деэскалации. Уже более двух месяцев боевики обстреливают и атакуют позиции сирийской армии, а также запускают десятки беспилотников в попытке ударить по российской авиабазе «Хмеймим». Министр подчеркнул, что всего было сбито более 50 таких летательных аппаратов.
«Терпеть такое положение бесконечно невозможно, мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами как участниками астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров вооруженных от террористов, при этом сделав так, чтобы мирные граждане не пострадали», - отметил Лавров.
Дипломат также добавил, что власти Сирии имеют полное право добиваться полной ликвидации террористов на территории страны.
Ранее Минобороны РФ заявило, что боевики готовят в Идлибе провокацию с применением химического оружия, которая послужит поводом для ракетного удара США и их союзников по правительственным войскам Сирии.
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