Спецпредставитель США по Сирии: Существует «множество доказательств» подготовки Химатаки в Идлибе

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-07T10:43:02+03:00

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Существует «множество доказательств» подготовки сирийскими войсками химической атаки в провинции Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель госсекретапя США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, Вашингтон предостерегает против «любой атаки» на Идлиб, как против «безрассудной эскалации» конфликта.

«Я уверен, что у нас есть очень хорошие основания для того, чтобы делать такие предостережения. Существует множество доказательств того, что готовится применение химического оружия», - подчеркнул Джеффри.

О каких именно доказательствах идет речь, американский дипломат предсказуемо умолчал.

Спецпредставитель госсекретаря также отметил, что наступление сирийской армии при поддержке России спровоцирует огромный отток беженцев из Идлиба в Турцию. В этой связи дипломат выразил уверенность, что Анкара постарается не допустить полномасштабных военных операций в этой сирийской провинции.

«Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками», - добавил Джеффри, имея в виду предстоящий саммит России, Турции и Ирана по Сирии, который пройдет 7 сентября в Тегеране.

Напомним, в настоящее время большая часть территории провинции Идлиб находится под контролем вооруженной оппозиции и террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»*. С точки зрения Москвы и Дамаска, дальнейшее сохранение такой ситуации недопустимо, так как экстремисты постоянно нарушают режим прекращения огня, обстреливая позиции правительственных войск и даже предпринимая атаки на российскую базу Хмеймим с помощью беспилотников.

В Минобороны РФ согласны с американской стороной в том, что в Идлибе планируется химатака. Однако стоит за этим вовсе не Дамаск, а боевики «ан-Нусры»*, которые готовят провокацию на случай наступления сирийской армии. Предполагается, что она даст повод для массированного ракетного удара США и их союзников по правительственным войскам САР.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.