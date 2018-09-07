2018-09-07T10:43:02+03:00
В мире

Спецпредставитель США по Сирии: Существует «множество доказательств» подготовки Химатаки в Идлибе

Вашингтон выступает против любой военной операции в Идлибе, считаю это «безрассудной эскалацией
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спецпредставитель США по Сирии: Существует «множество доказательств» подготовки Химатаки в ИдлибеСпецпредставитель США по Сирии: Существует «множество доказательств» подготовки Химатаки в ИдлибеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Существует «множество доказательств» подготовки сирийскими войсками химической атаки в провинции Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель госсекретапя США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, Вашингтон предостерегает против «любой атаки» на Идлиб, как против «безрассудной эскалации» конфликта.

«Я уверен, что у нас есть очень хорошие основания для того, чтобы делать такие предостережения. Существует множество доказательств того, что готовится применение химического оружия», - подчеркнул Джеффри.

О каких именно доказательствах идет речь, американский дипломат предсказуемо умолчал.

Спецпредставитель госсекретаря также отметил, что наступление сирийской армии при поддержке России спровоцирует огромный отток беженцев из Идлиба в Турцию. В этой связи дипломат выразил уверенность, что Анкара постарается не допустить полномасштабных военных операций в этой сирийской провинции.

«Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками», - добавил Джеффри, имея в виду предстоящий саммит России, Турции и Ирана по Сирии, который пройдет 7 сентября в Тегеране.

Напомним, в настоящее время большая часть территории провинции Идлиб находится под контролем вооруженной оппозиции и террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»*. С точки зрения Москвы и Дамаска, дальнейшее сохранение такой ситуации недопустимо, так как экстремисты постоянно нарушают режим прекращения огня, обстреливая позиции правительственных войск и даже предпринимая атаки на российскую базу Хмеймим с помощью беспилотников.

В Минобороны РФ согласны с американской стороной в том, что в Идлибе планируется химатака. Однако стоит за этим вовсе не Дамаск, а боевики «ан-Нусры»*, которые готовят провокацию на случай наступления сирийской армии. Предполагается, что она даст повод для массированного ракетного удара США и их союзников по правительственным войскам САР.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пресс-атташе Бабкиной не комментирует сообщения о конфликте интересов из-за работы артистки в Мосгордуме
Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных
За неделю истребители ВКС РФ 13 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков
Меркель впервые поддержала российскую военную операцию в Идлибе
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина на Восточный экономический форум
NYT: В последние годы Сергей Скрипаль консультировал испанскую разведку
Белоусов: Компании представили инвестпроекты на 6 трлн рублей
Лавров продемонстрировал журналистам любимый мем про «отравителей Скрипалей»
Трамп считает встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни
Погода в Москве 7 сентября: Переменная облачность, без осадков
Юрист из делегации США подтвердила законность присоединения Крыма к России
Истребители США сопровождали российские Ту-95 у берегов Аляски
Минприроды РФ прогнозирует рост числа стихийных бедствий
На Украине похвастали «колоссальными» запасами газа
Алексей Панин назвал своих критиков в соцсетях «скудоумными»
Названы сроки завершения испытаний вертолета Ка-62
Во Флоренции введут штраф за еду на улице
Матвиенко во главе российской делегации посетит КНДР 9 сентября
Супруга выставила Бориса Джонсона после очередной его измены
В Херсоне суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 4 ноября
В США в карантин попали пассажиры еще двух рейсов
США обвинили Сирию в торговле нефтепродуктами с террористами
Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Болгарии
Кандидат в президенты Бразилии был ранен ножом на встрече с избирателями
Небензя попросил США огласить список целей готовящегося удара по Сирии
США ввели санкции в отношении гражданина КНДР за хакерство
Небензя рассказал шутку про «неуловимого Джо» в связи с делом Скрипалей