2018-09-08T00:33:37+03:00
Политика

Пушилин изменил состав правительства ДНР

И.о. главы народной республики назначил пять новых министров
Юлия ДИВЕЕВА
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Врио главы ДНР Денис ПушилинВрио главы ДНР Денис ПушилинФото: Евгения ГУСЕВА
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Кадровые перестановки произошли в правительстве Донецкой народной республики. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал указ с новыми назначениями и.о. министров.

В списке из 21 фамилии появились пять новых. И.о. министра доходов и сборов назначен Евгений Лавренов, и.о. министра юстиции - Юрий Сироватко. Минтранспорта и Минпром временно возглавят Дмитрий Подлипанов и Сергей Ильин, а обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия передали Владимиру Горячеву.

Кроме того Пушилин сменил председателя Верховного суда - Андрей Ким теперь возглавляет этот орган. Также назначены три новых заместителя председателя Совета министров ДНР: Алексей Ананченко, Владимир Антонов и Екатерина Матющенко, передает ТАСС.

Пушилин временно возглавил ДНР после гибели Александра Захарченко.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

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