2018-09-08T23:28:29+03:00
В мире

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в греческих Салониках

В городе проходит несколько антиправительственных митингов, в которых участвуют несколько тысяч человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в СалоникахГреческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в СалоникахФото: REUTERS
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В греческом городе Салоники, где в субботу, 8 сентября, проходит сразу несколько антиправительственных митингов, начались столкновения между демонстрантами и полицией, стражи порядка применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает греческий государственный телеканал ЕРТ-3, участники акции протеста против заключенного в июне соглашения между Афинами и Скопье переименования Македонии в Республику Северная Македония пытались прорваться через оцепление к конгресс-центру «Веллидио», где должен выступить премьер-министр Греции. Как ожидается, на проходящей в Салониках Международной выставке-ярмарке Алексис Ципрас объявит о действиях правительства после 20 августа – дня, когда страна выйдет из третьей и последней программы финансовой помощи международных кредиторов.

Полиция оцепила центр города, где на митинг под лозунгом «Македония – это Греция» собрались несколько тысяч человек. Протестующие стали забрасывать правоохранителей камнями, те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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