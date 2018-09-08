Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в греческих Салониках
В греческом городе Салоники, где в субботу, 8 сентября, проходит сразу несколько антиправительственных митингов, начались столкновения между демонстрантами и полицией, стражи порядка применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Как сообщает греческий государственный телеканал ЕРТ-3, участники акции протеста против заключенного в июне соглашения между Афинами и Скопье переименования Македонии в Республику Северная Македония пытались прорваться через оцепление к конгресс-центру «Веллидио», где должен выступить премьер-министр Греции. Как ожидается, на проходящей в Салониках Международной выставке-ярмарке Алексис Ципрас объявит о действиях правительства после 20 августа – дня, когда страна выйдет из третьей и последней программы финансовой помощи международных кредиторов.
Полиция оцепила центр города, где на митинг под лозунгом «Македония – это Греция» собрались несколько тысяч человек. Протестующие стали забрасывать правоохранителей камнями, те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.