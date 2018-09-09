Трамп посоветовал Apple строить свои заводы в США, а не в Китае

СЕГОДНЯ 01:59 2018-09-09T02:14:12+03:00

Так глава Белого дома ответил на опасения корпорации по поводу подорожания своей продукции из-за новых пошлин на товары из КНР

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Президент США Дональд Трамп посоветовал компании Apple производить свои товары на территории Соединенных Штатов, а не в Китае. Так глава Белого дома ответил на письмо представителей компании, в котором «яблочники» предупредили правительство о том, что из-за торговой войны Вашингтона с Пекином ее продукция может сильно подорожать для американцев.

«Цены Apple могут вырасти из-за пошлин, которые мы можем ввести на товары из Китая – но есть простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы. Производите свою продукцию в США, а не в Китае. Начните строить новые заводы сейчас», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу американский лидер пригрозил прибавить к уже имеющимся пошлинам на товары из Поднебесной дополнительные на сумму 267 миллиардов долларов, после чего после чего компания Apple направила торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру письмо. Американский производитель электроники утверждает, что выросшие тарифы в первую очередь ударят по внутреннему рынку, приведут к увеличению потребительских цен, снижению роста и потере конкурентоспособности.