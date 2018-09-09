2018-09-09T10:32:38+03:00
В мире

В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине основания КНДР

Иностранные журналисты отмечают, что в этот раз на параде в северокорейской столице не показали межконтинентальные ракеты и не выступал Ким Чен Ын [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине образования Северной КореиВ Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине образования Северной КореиФото: REUTERS
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Утром в воскресенье, 9 сентября, в северокорейской столице Пхеньяне прошел военный парад в честь 70-й годовщины образования КНДР.

Как отмечают иностранные журналисты, лидер страны Ким Чен Ын приветствовал с трибун военнослужащих, но с речью к народу не обратился. Вместо него выступил председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам. На празднике также присутствовал председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу, которому Ким Чен Ын в конце парада пожал руку.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за парадом с трибун. Справа от него – председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за парадом с трибун. Справа от него – председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли ЧжаньшуФото: REUTERS

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что на параде в Пхеньяне показали образцы военной техники КНДР – в частности, танки и артиллерийские установки, а вот межконтинентальные и баллистические ракеты не задействовали. По мнению экспертов, это связано с нежеланием властей КНДР портить отношения с Сеулом, Токио и Вашингтоном.

По оценкам зарубежных журналистов, в праздничном параде участвовали 10 тысяч военнослужащих Корейской народной армии Фото: REUTERS

По оценкам зарубежных журналистов, в праздничном параде участвовали 10 тысяч военнослужащих Корейской народной армииФото: REUTERS

По оценкам зарубежных изданий, в параде приняли участие около 10 тысяч военнослужащих Корейской народной армии.

Северокорейские солдаты маршируют по центру Пхеньяна Фото: REUTERS

Северокорейские солдаты маршируют по центру ПхеньянаФото: REUTERS

При этом корреспонденты японского агентства Kyodo заметили, что в день 70-летия образования Северной Кореи на улицах Пхеньяна не было плакатов, прославляющих важность ядерных и ракетных разработок для КНДР.

Граждане КНДР в праздничных нарядах, с цветами и флагами приветствовали военных Фото: REUTERS

Граждане КНДР в праздничных нарядах, с цветами и флагами приветствовали военныхФото: REUTERS

Вместо них столицу украсили полотнищами с лозунгами на тему экономического развития страны, что, как считают японцы, соответствует провозглашенному Ким Чен Ыном в этом году новому политическому курсу Северной Кореи.

Парадный строй военных перед статуями вождей КНДР – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Фото: REUTERS

Парадный строй военных перед статуями вождей КНДР – Ким Ир Сена и Ким Чен ИраФото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, предыдущий военный парад в Пхеньяне проходил за день до открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, 8 февраля. Он был приурочен к 70-летию создания Корейской народной армии. Торжественные мероприятия в честь этого события в КНДР обычно проводятся в апреле.

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