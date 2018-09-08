Минобороны РФ раскрыло дату и время готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-08T14:38:00+03:00

По данным ведомства, боевики договорились устроить провокацию вечером 8 сентября после получения сигнала от «зарубежных друзей сирийской революции»

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Министерство обороны РФ раскрыло дату и время готовящейся провокации с инсценировкой применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб, преимущественно находящейся под контролем террористических группировок.

По данным ведомства, накануне состоялась сходка главарей множества воюющих в Идлибе вооруженных группировок с местными представителями «Сирийской гражданской обороны» (также известной как «Белый каски»).

«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, джихадисты намеревались осуществить провокацию после получения сигнала от неких «зарубежных друзей сирийской революции», который ожидался вечером в субботу, 8 сентября.

Напомним, ранее Минобороны РФ неоднократно предупреждало о готовящейся террористами провокации с применением или инсценировкой применения химических отравляющих веществ в Идлибе. Предполагается, что она станет поводом для удара США и их союзников по лояльным Дамаску силам, собранным для проведения анитеррористической операции в провинции.

Обстановка в Идлибе стала одной из главных тем трехстороннего саммита России, Ирана и Турции, который прошел накануне в Тегеране.