Госдума одобрила увеличение штрафов для авиадебоширов

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-11T18:11:48+03:00

Меры наказания за нарушение правил допуска к полетам и пилотирования в состоянии опьянения также будут ужесточены

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Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность и увеличивает штрафы за нарушение правил допуска к полетам воздушных судов, пилотирования в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство на транспорте. Соответствующее решение было принято на первом заседании осенней сессии.

Документ предусматривает увеличение в 50 раз штрафов для авиадебоширов и хулиганов, орудующих на железнодорожном, морском и внутреннем водном транспорте. Такое правонарушение обойдется гражданам в 30-50 тысяч рублей и будет допускать возможность административного ареста на срок до 15 суток.

Также предлагается ужесточить ответственность за нарушение правил фото- и видеосъемки и пользования средствами радиосвязи на борту самолета. Штраф за такие действия будет составлять 1 тысячу рублей с конфискацией материального носителя. Сейчас же его максимальный размер не превышает 100 рублей.

Ужесточается и ответственность за нарушение порядка допуска к полету. Так, штраф для граждан составит 20-30 тысяч рублей с лишением права управления судном на срок от трех до шести месяцев, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500, сообщается на сайте ГД.

Ранее "Комсомолка" писала о том, что, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2013 году в стране произошло всего 17 авиационных происшествий, а в 2014, 2015 и 2016 годах — 23, 29 и 36 соответственно.