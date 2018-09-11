Источник в Риме: Придумав агента в деле Скрипалей, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию

СЕГОДНЯ 19:18 2018-09-11T19:18:57+03:00

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Официальных комментариев по поводу участия в деле Скрипалей некоего завербованного дипломата под ником "Аполлон" от посольства России в Риме на сей счет пока не удалось. Но вот что рассказал "КП" источник в Риме, близкий к дипломатическим кругам:

"Эта информация вызвала в российской дипмиссии в Риме недоумение. Равно как цели такой дезинформации. Никакой дипломат в посольстве не пропадал. То есть он продолжает якобы работать в посольстве. И если бы агент "Аполлон" действительно был, то зачем британцам сливать свой источник? Единственной целью может стать желание подорвать работу посольства, чтобы все смотрели друг на друго косо и с подозрением. Из Москвы тогда могут прислать комиссию, и посольство погрязнет в шпиономании. При таком раскладе британцы могли бы выбрать любую другую страну, но на Италии остановились, видимо, для того, чтобы испортить отношения Москвы с новыми властями. Ведь те с самого начала говорили о необходимости отмены санкций и желании нормализовать отношения с Россией".

Напомним, в британском таблоиде появилась информация, что Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Лондоне называют отравителями Скрипалей, помог вычислить завербованный российский дипломат под ником «Аполлон». Он якобы работал в посольстве России в Риме.