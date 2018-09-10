Отравителей Скрипалей помогли найти «суперопознаватели» Скотланд-Ярда

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-10T01:23:53+03:00

В британской полиции существует отдел, где работают люди с уникальными, почти паранормальными способностями к запоминанию лиц

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Британский Скотланд-Ярд рассказал, что в расследовании «дела Скрипалей» участвовало особое подразделение — отдел «суперопознавателей». Именно им удалось распознать по камерам видеонаблюдения двух подозрительных человек, которых идентифицировали, как россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти уверены: именно Петров и Боширов якобы стоят за отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, россияне являются агентами ГРУ, их имена вымышленные, однако этим данным нет никаких подтверждений.

Британские «суперопознаватели» начали свою работу с составления списка подозреваемых, которые попали в объектив уличных камер в Солсбери.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Отдел «суперопознавателей» был создан после мигрантских погромов в Лондоне в 2011 году. Тогда, как рассказывает руководитель подразделения Мик Невилл, он работал над тем, чтобы полицейские в своей работе как можно активнее использовали данные с камер наружного видеонаблюдения. Но в Скотланд-Ярде признавали, что тогда у них не было достаточного числа квалифицированных сотрудников, способных опознать преступников по нечетким кадрам с уличных камер. Невилл и его зам Пол Смит стали искать полицейских, которые отличались особыми успехами в идентификации и собрали целую команду таких спецов.

Их отличает особая способность запоминать огромное количество лиц и распознавать среди них преступников. Этим людям достаточно один раз встретить нарушителя закона, чтобы в будущем в любой момент вновь узнать его. Так благодаря «суперопознавателям» удалось отыскать несколько человек, участвовавших в лондонских погромах в 2011 году, задержать сексуального маньяка, нападавшего на женщин в столичных автобусах на протяжении нескольких лет, а также помочь немецким коллегам в расследовании новогодних событий в Кельне в 2016 году (тогда случилось массовое насилие мигрантов над немецкими женщинами).

Британские «суперопознаватели» начали свою работу с составления списка подозреваемых, которые попали в объектив уличных камер в СолсбериФото: REUTERS

Только за один год «суперопознавателям» удалось раскрыть около 2500 преступлений в Лондоне. Сейчас в спецотделе Скотланд-Ярда занято около 200 человек, еще 150 сотрудников с уникальными талантами работают в других в отдельных полицейских участках.

- Только 2% населения земли может обладать способность суперопознавания, - говорит психолог из Университета Гринвича Джош Дэвис. - Этот талант невозможно развить в себе. Но умение идентифицировать лица можно улучшить, если есть для этого задатки. Можно фокусироваться только на конкретной части лица, например, ушах, и в дальнейшем опознавать людей по ним.

Александр Петров и Руслан БошировФото: REUTERS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Настоящие сотрудники спецслужб действовали бы иначе»

Александр Васильев, бывший сотрудник внешнеей разведки, историк, несколько лет был корреспондентом «КП»:

- «Александр Петров» и «Руслан Боширов» не кажутся мне оперработниками какой-нибудь российской спецслужбы. Если вообще была операция с целью отравить Скрипалей, ее провели на очень низком профессиональном уровне. «Петров» и «Боширов» прилетели из Москвы в Лондон и потом вернулись обратно в Москву. Использовали российские паспорта. Согласно британской официальной версии, после операции они бросили пузырек с отравляющим веществом на улице и таким образом дали британской полиции дополнительные улики. Операция была проведена среди бела дня, под прицелом камер наружного наблюдения. Поэтому мы имеем так много фотографий «Петрова» и «Боширова». Профессиональный оперработник сделал бы это следующим образом. Использовал бы паспорт другого государства, например, Эстонии. Передвигался бы по Европе на поездах и арендованных машинах. Добрался бы по Парижа, там сел бы на скоростной поезд Евростар. Доехал бы до Лондона. Взял бы напрокат машину, заплатил бы наличными. Ночью доехал бы до Солсбери. Сделал бы свое грязное дело и вернулся таким же образом в Россию.

Британские СМИ в деле Скрипалей следуют линии, которая намечена правительствомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть еще несколько моментов, которые вызывают вопросы. Полиция с самого начала говорила, что 4 марта Скрипали уехали из дома примерно в 9 утра. «Петров» и «Боширов» прибыли в Солсбери днем, около 12. Как они могли отравить Скрипалей? Или у полиции теперь другая версия по поводу передвижения Скрипалей? Когда она изменилась и почему?

Британские СМИ в деле Скрипалей следуют линии, которая намечена правительством. Я пока не видел ни одного журналиста или эксперта, который попытался бы задать неудобные вопросы. Более того. Когда они говорят о реакции в России, они делают это в такой манере: эти чертовы русские задают вопросы и пытаются посеять сомнения. Да как они смеют! А вопросы на самом деле есть. Один из них: почему британские СМИ не могут встретиться со Скрипалями? Чарли Роули дал несколько интервью. До Скрипалей никого не допускают. Такое впечатление, что британское правительство прячет их, потому что они могут рассказать реальную историю, которая будет сильно отличаться от официальной версии.

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Мы задались вопросом: что это за супер-распознователи и есть ли такие же люди у российских следователей? (подробности)

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Как я проиграла мужу из-за Скрипалей

Дарья АСЛАМОВА

Со Скрипалями все веселее и веселее. Значитца так, как говорил Жеглов. Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом МГНОВЕННОГО действия. Итак: Скрипали выходят из дома, оба хватаются за ручку. Но ничего страшного не происходит. Садятся в машину и едут на парковку в центр города Солсбери. Поскольку я была в Солсбери, их маршрут изучила, как свои пять пальцев. (подробности)