Отравителей Скрипалей сдал завербованный дипломат «Аполлон»

СЕГОДНЯ 15:04 2018-09-11T15:21:54+03:00

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В британских СМИ, причем именно в таблоидах, день за днем появляются все новые подробности дела Скрипалей. Многое, как и сама история, привычно отдает настоящим сюром.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Газета The Daily Express утверждает, что Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британское следствие считает отравителями Скрипалей и офицерами ГРУ, сдал некий российский дипломат под ником «Аполлон». Этот «греческий бог» работал в посольстве России в Риме и был завербован англичанами вскоре после истории в Солсбери.

- Хотя у него была должность в российском посольстве, его настоящая работа заключалась в сборе секретной информации по НАТО. Недавно ушедший в отставку агент МИ-6 сообщил, что Аполлона вывозили в начале апреля в Англию и допросили. Он снабдил британские спецслужбы «широким спектром текущей и чувствительной информации» о мировой сети московских шпионов. Ему показали снимки Александра Петрова и Руслана Боширова. Аполлон назвал их настоящие имена, - пишет издание.

Юлия прилетала в Лондон, чтобы попросить благословения отца на свою свадьбуФото: GLOBAL LOOK PRESS

А таблоид The Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах сообщил о наличии у Петрова и Боширова еще четырех подельников. Мол, это была целая российская банда под названием «Чистильщики». Остальные работали на «подстраховке» и следили, чтобы Скрипали не вернулись, пока главные фигуранты не распылят яд. «Чистильщики» якобы воспользовались паспортами европейских граждан, которые сидят в тюрьмах, и прилетели в Лондон через другие воздушные гавани. Было у них и алиби: «заинтересованные в покупке собственности в Британии богатые русские».

Тем временем The Daily Mail выяснила, что Юлия прилетала в Лондон, чтобы попросить благословения отца на свою свадьбу. Присутствовать на торжестве бывший британский шпион не мог. И, наконец, названо имя жениха - Степан Викеев, ему 30 лет. Газета также сообщила, что Юлия купила трехкомнатную квартиру на западе Москвы, делала там ремонт и просила, в частности, оборудовать детскую.

- Когда такая информация, как про дипломата «Аполлона», становится достоянием гласности, это создает лишь дополнительные проблемы для спецслужб. С другой стороны, новости про «Чистильщиков» лишний раз вызывают вопросы о профессиональном уровне этих отравителей: почему прилетели прямиком из Москвы и улетели обратно туда же, почему не выполнили задание? Спецслужбы-то работают профессионально и эффективно. Здесь же все ощутимее впечатление, что злоумышленники с химоружием рассчитывали на максимальный общественный резонанс, - поделился мнением с «КП» гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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