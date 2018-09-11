Россия взяла у Китая в кредит более 122 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:03 2018-09-11T20:03:39+03:00

Соответствующее соглашение было подписано между Внешэкономбанком и Банком развития КНР

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Госкорпорация Внешэкономбанк подписала кредитное соглашение с Банком развития Китая. Речь идет о предоставлении российской стороне средств в размере до 12 млрд юаней (примерно 122 млрд рублей).

Соответствующий документ был подписан главой ВЭБ Игорем Шуваловым и руководителем Китайского банка развития Ху Хуайбаном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. При заключении соглашения присутствовали президента РФ Владимир Путин и председателем КНР Си Цзиньпином.

Всего же по итогам переговоров политиков было подписано восемь соглашений. Так, например, "КамАЗ" и Weichai Power договорились о реализации прав участников общества с ограниченной ответственностью "КамАЗ Вейчай", передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВЭФ-2018 стартовал во Владивостоке во вторник, 11 сентября. Председатель КНР впервые принимает участие в этом мероприятии.