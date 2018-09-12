2018-09-12T01:45:34+03:00
Политика

Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в среду

Документ задействует американские спецслужбы, отвечающие за принятие решения о том, было ли вмешательство
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Исполнительный указ о введении санкций против иностранных граждан и организаций за попытки вмешаться в выборы в США в среду, 12 сентября, подпишет глава американского государства Дональд Трамп. Решение президента полностью совпадает с позицией спецслужб, военных и правоохранительных органов, которые «готовятся отстаивать выборы в Конгрессе 6 ноября», передает агентство Reuters.

«Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в определении границ и публичное объявление нашего ответа на неприемлимое поведение», - цитирует издание своего неназванного источника.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию. По данным Reuters, документ задействует целый ряд агентств, ответственных за принятие решения о том, было ли вмешательство. В их числе ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Управление национальной безопасности.

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