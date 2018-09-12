Глава Пентагона не верит в возможность создания военного альянса России и Китая

СЕГОДНЯ 03:55 2018-09-12T03:55:11+03:00

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Россия и Китай вряд ли пойдут на создание долгосрочного военного альянса между странами. Такое мнение высказал министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, комментируя участие вооруженных сил КНР в учениях «Восток».

«Я думаю, что эти государства действуют в рамках своих интересов. Но в долгосрочной перспективе я не вижу, что объединяло бы Россию и Китай», - сказал глава Пентагона.

Как писал сайт kp.ru, 11 сентября, на полигоне Цугол в Забайкальском крае начались самые крупные в истории современной России стратегические учения «Восток – 2018». В Них принимают участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая, а также Вооруженных сил Монголии.

В маневрах задействуют до 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов. Учения проходят сразу на пяти сухопутных полигонах Восточного военного округа («Цугол», «Бамбурово», «Радыгино», «Успеновский» и «Бикинский») и нескольких полигонах ВВС и ПВО..