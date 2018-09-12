В Минкомсвязи заявили, что не собираются ужесточать наказание за фейковые новости

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-12T10:47:04+03:00

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Тема фейковых новостей обсуждалась на Всероссийском форуме региональных СМИ в Челябинске. На встрече присутствовал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. По словам чиновника, ужесточать наказание за фейковые новости не нужно. В стране есть закон, который наказывает за клевету.

-Его вполне достаточно. Никакие новые идеи в отношении дополнительной ответственности за фейк-ньюс мы не считаем необходимыми. Потому что это все приводит к размыванию. Есть клевета — есть суд, — цитирует газета «Известия» слова Волина.

Наказание за такие новости крупный штраф и обязательные работы. Сумма может доходить до 5 миллионов рублей.

В Министерстве уверены, что наказывать нужно только в том случае, если информация распространяется со злым умыслом, чтобы были негативные последствия.

Сайт kp.ru писал, что в Госдуме предложили штрафовать на один миллион рублей за распространение фейковых новостей о трагедиях и погибших. Это стало актуально после пожара в кемеровском ТЦ. Украинский пранкер обзвонил морги, представляясь сотрудником МЧС и попросил подготовить места для 400 погибших. Вскоре информацию подхватили блогеры, а у людей появилась стойкая уверенность, что власти скрывают точно число погибших в ТЦ.