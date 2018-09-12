Боевики отсняли ролики о "химатаке" в Идлибе и готовятся показать их в ООН

СЕГОДНЯ 17:51 2018-09-12T17:51:43+03:00

В инсценировке последствий применения запрещенного оружия принимали участие "Белые каски", а также члены группировки "Джабхат ан-Нусра"*

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Боевики и представители организации "Белые каски" завершили съемки постановочных видеороликов о последствиях "химической атаки" в сирийской провинции Идлиб. Такие данные предоставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих.

Всего было снято девять постановочных видео, из них лишь два ролика были одобрены для демонстрации в международных организациях, в частности, в ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).

"Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в социальных сетях", - рассказали в пресс-службе центра.

Сообщается, что такое решение вечером 11 сентября приняли представители "Белых касок" и террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (коалиция во главе с "Джабхат ан-Нусра"*), которые принимали непосредственное участие в съемочном процессе в населенном пункте Джиср-эш-Шугур.

В этот раз члены так называемой "Гражданской обороны" не стали отходить от обычного сценария и вновь засняли на видео процесс оказания помощи людям, якобы пострадавшим от "химатаки", передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru уже писал о том, что таким образом боевики хотят предоставить Соединенным Штатам повод для нанесения ракетного удара по территории республики, в частности, правительственным объектам.