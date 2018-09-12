Боевики отсняли ролики о "химатаке" в Идлибе и готовятся показать их в ООН
Боевики и представители организации "Белые каски" завершили съемки постановочных видеороликов о последствиях "химической атаки" в сирийской провинции Идлиб. Такие данные предоставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих.
Всего было снято девять постановочных видео, из них лишь два ролика были одобрены для демонстрации в международных организациях, в частности, в ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).
"Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в социальных сетях", - рассказали в пресс-службе центра.
Сообщается, что такое решение вечером 11 сентября приняли представители "Белых касок" и террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (коалиция во главе с "Джабхат ан-Нусра"*), которые принимали непосредственное участие в съемочном процессе в населенном пункте Джиср-эш-Шугур.
В этот раз члены так называемой "Гражданской обороны" не стали отходить от обычного сценария и вновь засняли на видео процесс оказания помощи людям, якобы пострадавшим от "химатаки", передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru уже писал о том, что таким образом боевики хотят предоставить Соединенным Штатам повод для нанесения ракетного удара по территории республики, в частности, правительственным объектам.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»