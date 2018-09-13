Минобороны РФ предупредило о подготовке «Белыми касками» реальной атаки хлором

СЕГОДНЯ 04:55 2018-09-13T04:55:44+03:00

Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о похищенных террористами детях для провокации с химоружием Фото: REUTERS

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В Сирии готовится реальная химическая атака, в которой планируют обвинить правительство президента Башара Асада. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным российских военных, из лагерей беженцев террористы похитили группу несовершеннолетних сирот, которых хотят отравить хлором. Кроме того, 22 ребенка с родителями были отобраны из населенных пунктов Берна, Зерба и Зайтан провинции Алеппо. Они должны участвовать в инсценировке химатак.

Похищенные дети спрятаны в тюрьме «Икаб», которая находится под контролем у террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), передает ТАСС.

В Центре сообщили, что местное население заметило признаки подготовки такой химатаки в населенном пункте Кфар-Зайта. Известно также, что ядовитые вещества для провокаций привезли в населенные пункты Кфар-Нбуда и Калаат-эль-Мудик. В провокации примут участие сотрудники организации «Белые каски», считают в минобороны.

Центр по примирению враждующих сторон вместе с представителями вооруженной оппозиции пристально следит за ситуацией в Идлибе, чтобы не допустить провокаций с отравляющими веществами против гражданского населения.

Как сообщали ранее в Минобороны всего в провинцию Идлиб террористами для проведения провокаций было доставлено восемь емкостей с хлором.

Как передавал сайт kp.ru, боевики и представители организации "Белые каски" завершили съемки постановочных видеороликов о последствиях "химической атаки" в сирийской провинции Идлиб. Было подготовлено девять постановочных видео, из них лишь два ролика были одобрены для демонстрации в международных организациях, в частности, в ООН и Организации по запрещению химического оружия.