Акции Apple упали в цене после презентации новых моделей iPhone и Apple Watch

СЕГОДНЯ 07:31 2018-09-13T07:34:42+03:00

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Акции американской компании Apple стали падать в цене сразу после презентации iPhone XS и iPhone XS Max, а также новой модели Apple Watch. Как свидетельствуют данные с торгов на бирже NASDAQ, ценные бумаги компании потеряли 1,57% от стоимости и торговались по 220,24 доллара за акцию.

До начала презентации стоимость акций Apple достигала 221,72 доллара за штуку. Возможно, это связано с беспокойством инвесторов возможным ростом цен на некоторые линейки смартфонов, поскольку Apple стремиться к сохранению объема выручки даже при падении глобального спроса на ее продукцию, пишет "Прайм".

Напомним, сайт kp.ru велт прямую трансляцию презентации новых продуктов компании, которая проходила в театре имени Стива Джобса в Купертино (Калифорния).

Apple представила следующий вариант iPhone, который получил название iPhone XS и iPhone XS Мах с возможностью использования двух сим-карт, а также часов Apple Watch, которые будут следить за сердцебиением владельца и смогут вызвать помощь, если он упал и долгое время не поднимается.